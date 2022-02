Insólita excusa de Riquelme: "Somos un equipo inocente"

RIQUELMEVIGNOLOFOTO1.jpg Juan Román Riquelme ensayó una insólita excusa tras el empate 1-1 entre el “Xeneize” y Colón en que “somos un equipo inocente”. (Foto: Captura: Imagen TV)

https://twitter.com/ESPNFutbolArg/status/1493351141337411586 #ESPNEquipoF | #ESPNenStarPlus



"A LÉRTORA LO TENÍAN QUE EXPULSAR Y NOS EMPATARON CON UN CÓRNER MAL PATEADO"



Juan Román Riquelme siguió analizando el duelo ante Colón y se lamentó por algunas situaciones del partido.



Mirá el programa, en vivo, por --> https://t.co/Yudrh83jyz pic.twitter.com/VgZrzY09VY — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) February 14, 2022

Por lo tanto, Román aseguró que “la verdad... Cada partido que termina, en el lugar donde lo miro (en la Bombonera), me quedo tomando mate y del estadio me fui dos y media de la mañana. Me quedé pensando mucho. El primer tiempo (ante Colón) fue bueno, el primer partido siempre es complicado y a partir de 70 minutos se nota el cansancio... Y somos un equipo muy bueno, muy inocente en el buen sentido de la palabra. No hacemos tiempo, no hacemos faltas, no cortamos el juego”.