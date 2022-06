Inminente resolución por Byron Castillo y Ecuador en la FIFA

Volviendo al caso de Ecuador y Byron Castillo, se sabe que el jugador -que está por ser traspasado al fútbol mexicano- ha disputado ocho de los dieciocho partidos que hubieron en las Eliminatorias. Dos ante Paraguay, otros dos ante Chile, y los restantes ante Bolivia, Venezuela, Uruguay y Argentina. Del total de esos encuentros, su Selección ha triunfado cuatro veces, ha empatado dos y cayó en los dos sobrantes.

image.png Ecuador teme por Byron Castillo. La resolución final de la FIFA sería mañana (10/6).

Es así que, este par de partidos de Byron Castillo disputados ante Chile, serían la clave de la descalificación de Ecuador y la consecuente llave de acceso de los chilenos para el Mundial de Qatar 2022, siempre y cuando la FIFA falle en contra del seleccionado de Gustavo Alfaro.

Pero, ¿por qué clasificaría Chile y no Perú o Colombia, que terminaron más arriba en la tabla de posiciones? De darse lugar al reclamo de la ANFP (Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile), los puntos que Ecuador le ganó a los trasandinos irían obviamente para los chilenos. En esa línea, como Byron Castillo no ha disputado ni un solo minuto ante Perú y Colombia, los resultados no se modificarían y estos últimos dos no se verían beneficiados por la supuesta "alineación indebida" de los ecuatorianos.

En el escenario de que la FIFA le diera por ganado los dos partidos que Ecuador venció a Chile en la cancha, el equipo de Eduardo Berizzo -DT recién llegado y que no ha dirigido ni un partido ofical- pasaría a tener 5 puntos más y terminaría en la cuarta posición, junto con Perú, pero con mejor diferencia de gol porque le darían un triunfo de 3-0 en los dos encuentros.

image.png Ecuador quedaría en los últimos puestos de las Eliminatorias Sudamericanas si FIFA falla en su contra. Chile clasificaría directo al Mundial en tal escenario.

El abogado Eduardo Carlezzo, representante de la Federación Chilena de Fútbol, dio una conferencia de prensa en Santiago en los últimos días, donde mostró un certificado de bautismo de Byron Castillo. Tal ceremonia habría tenido lugar en la localidad colombiana de Tumaco, en el sureño departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, informó Ámbito.

"Ese documento para mí es importantísimo. Ese certificado de nacimiento de Byron (Castillo) en Colombia tiene fecha de 25 de noviembre de 1996, está reconocido y validado por la iglesia el 1 de junio de 2022", reveló Carlezzo.

El abogado argumentó que la partida de nacimiento ecuatoriana de Castillo es falsa. "Nació el 25 de julio de 1998 en Colombia, pero está usando un certificado de nacimiento del 10 de noviembre en Ecuador", expresó. A posteriori, el jurista afirmó que busca los puntos para "llevar a Chile al Mundial", en contraposición de la gente que profesa una filosofía de ganar los partidos en la cancha.

"Todo está en la FIFA, el resto sigue siendo un circo"

Los ecuatorianos, insisten en que la documentación presentada y la partida de nacimiento que comprueba que Byron Castillo es colombiano, en realidad no le pertenecen a él, sino a su hermano, Bayron Castillo. Además, aseveraron que todo fue presentado en su debido momento, por lo que no debería darse lugar al reclamo chileno.

"Él tiene un hermano, que está fallecido y se llamaba Bayron Javier, y Byron, es Bayron David, yo fui a ver al lugar, a General Villamil y en la máquina saqué el partido de bautismo y sale que es de Guayaquil, lo pude comprobar que era ecuatoriano, pero el hermano sí nació en Colombia, sostuvo Diego Arcos, periodista de 'Blu Radio' de Ecuador".

Sin embargo, a pesar de las pruebas y contrapruebas, en Ecuador se siente cierta cuota de pesimismo, en base a lo que puedan decidir en las oficinas de la FIFA.

Pero quien recogió el guante en este polémico caso fue Carlos Manzur, vicepresidente de la FEF (Federación Ecuatoriana de Fútbol).

"Todo está en la FIFA, el resto sigue siendo un circo", enfatizó Manzur. Durante todo el proceso, el dirigente ha remitido a la entidad que preside Gianni Infantino la resolución del conflicto y ha reiterado que, desde la visión institucional ecuatoriana, Byron Castillo cumplía con todos los requisitos para integrar el combinado que dirige técnicamente Gustavo Alfaro, aportó el diario El Universo, de Ecuador.

"Cada abogado busca su espacio y tiene sus métodos (en referencia a Eduardo Carlezzo). Los respetamos todos. Pero lo único importante es lo que resuelva FIFA. El resto es para las redes", agregó el dirigente ecuatoriano, quien se mostró expectante por la inminente resolución, pero que también intentó ponerle 'paños fríos' al caso, por todo lo que se habla en las redes sociales.

image.png Carlos Manzur, vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

En Chile (algunos) se frotan las manos

Desde el país trasandino, hay quienes se dejan llevar por la ilusión, por los titulares y por la información de periódicos mexicanos y colombianos.

Algunos, como TV Azteca, fueron más lejos y anticiparon una resolución favorable para Chile. Sin embargo, con el correr del día cambiaron la postura y le dieron un carácter condicional a la información, redactó La Tercera, de Chile Algunos, como TV Azteca, fueron más lejos y anticiparon una resolución favorable para Chile. Sin embargo, con el correr del día cambiaron la postura y le dieron un carácter condicional a la información, redactó La Tercera, de Chile

chile ecuador.png

Además, los medios chilenos reflejaron el informe de Antena 2, de Colombia, quien tituló: "Se complica Ecuador; apareció la ‘prueba reina’ en el caso Byron Castillo",aludiendo al certificado de bautismo del jugador que mostró el abogado.

Otro periódico, llamado Redgol, también chileno, fue más allá y analizó las cinco sentencias posibles de la FIFA sobre Ecuador y Byron Castillo.

Mantener todo igual con Argentina, Brasil, Uruguay y Ecuador clasificados y Perú al repechaje Sanción para Byron Castillo, Ecuador sin Eliminatorias para el Mundial 2026, Clasificación de Chile en lugar de Ecuador, o Clasificación directa de Perú en lugar de Ecuador y Colombia jugaría el repechaje que dejan los de Ricardo Gareca.

image.png FIFA, a contrarreloj por Byron Castillo. El dictamen debe salir mañana (10/6) porque Perú tiene partido el próximo lunes (13/6) ante Australia por el repechaje a Qatar 2022.

Más contenido en Urgente24:

De Pablo, y la catástrofe: "No veo la semana que viene"

Pobreza: "Desde 2010, 6 de cada 10 argentinos llegaron a ser pobres"

El "pijazo" de Cecilia Moreau, Graciela Camaño y un diputado confundido

Marchas: Una ciudad (no CABA) es rehén hace días

Provincia de Buenos Aires y Axel Kicillof en 'Modo Scioli'