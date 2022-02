Independiente: Sergio Agüero estalló contra Hugo Moyano

En esa línea, Agüero salió a disparar contra la conducción de Independiente y, sin nombrarlo, contra Hugo Moyano.

"Esto va para todos los hinchas de Independiente. No crean nada de lo que dicen, la verdad que han levantado algunos medios carlonchos, que están diciendo que yo en junio arrancaría a entrenar en Independiente, no sé que mierda...", comenzó diciendo el Kun.

Le pido a la gente que está en el club (Independiente) que no hagan campaña conmigo. Posta les digo. No hagan campaña conmigo, no me molesten. Yo no hablé con nadie del club, como siempre. Ahora lo puedo decir y digo las cosas como son. Yo nunca hablé con nadie del club desde que me fui, embistió Agüero

Y, en sus ya comunes directos en la plataforma Twitch, sentenció:

Con ese chamuyo de que no tienen mi teléfono o de que no me quieren molestar supuestamente. Lo único que les falta es que hagan campaña conmigo. No me rompan las pelotas, no hagan campaña conmigo por qué yo no molesto para nada a nadie. No me rompan los huevos