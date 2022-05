Independiente: Pedro Monzón fusiló al Rolfi Montenegro

No tuve ni tengo relación con el Rolfi Montenegro. Yo salí campeón con Independiente, no me fui al descenso. Él no es el que manda en el club, la dirigencia, o en conjunto con él, decidieron que yo no siguiera trabajando ahí No tuve ni tengo relación con el Rolfi Montenegro. Yo salí campeón con Independiente, no me fui al descenso. Él no es el que manda en el club, la dirigencia, o en conjunto con él, decidieron que yo no siguiera trabajando ahí

Y agregó requebrajado: "Tuve un poquito de diálogo con (Daniel) Montengro cuando él empezó a trabajar, que nosotros estábamos con (Julio César) Falcioni, y venía, miraba, no sé haciendo qué”, expresó en radio La Visera, medio partidario de Independiente.

image.png

Al ser consultado por la situación actual del club, Pedro Monzón expresó: "Tiene que haber elecciones, como quieren los socios y los hinchas. Ojalá haya una unidad, pero tienen que ponerse de acuerdo en el camino a seguir para que el club sea el mismo que era hace muchos años", en relación a los comicios, que siguen sin fecha en Independiente.

