¡Increíble! Uruguay afuera del Mundial, Corea del Sur a 8vos

Precisamente, Son fue quien asistió a Hwang He Chan, que ingresó desde el banco, para anotar el segundo de los suyos en tiempo de descuento. Exacatamente, en el 91' de juego.

De esta manera, los asiáticos vencieron 2-1 a Portugal, se metieron en octavos y dejaron afuera a Uruguay por diferencia de gol, ya que los de Paulo Bento anotaron cuatro goles en la fase inicial, mientras que los charrúas tan solo convirtieron dos.

Los comandados por Cristiano Ronaldo, pese a la derrota, se clasificaron como primeros del Grupo H. Ghana terminó último.

image.png Uruguay se vuelve a casa: Eliminado de Qatar 2022.

La 'Celeste' debía ganarle a Ghana y eso hizo. Aunque no alcanzó. A los 26', Luis Suárez aprovechó un regalo de la defensa ghanesa que despejó el arquero Ati Zigy y, sobre la línea, Giorgian De Arrascaeta, fue más rápido que todos y, de cabeza, anotó el primer tanto uruguayo.

Seis minutos más tarde, los sudamericanos anotaron un gol digno de fútbol playa. Todos toques por arriba y que culminó con Suárez asistiendo a De Arrascaeta, quien sacó un 'latigazo' de volea para ampliar la diferencia.

Uruguay hizo en el último partido lo que no hizo durante toda la Copa del Mundo: atacar. Los de Diego Alonso jugaron realmente bien pero nada de eso les alcanzó.

Lo que condenó a los charrúas al tercer puesto de la zona H no son los dos goles de diferencia que le aventajó Corea del Sur -cuatro a dos-, sino que los uruguayos padecieron el debut en falso ante los coreanos, donde no pasaron del cero. Luego, fue derrota 0-2 ante Portugal.

En la etapa final, los orientales se plantaron en campo propio y casi no atacaron más.

Sin embargo, hubo tres jugadas muy polémicas.

Penal sancionado a Ghana de Sergio Rochet sobre Mohammed Kudus. El delantero captó un rebote del arquero y se zambulló sobre el área luego de un imperceptible toque del hombre de Nacional. El portero terminó tapando el remate. Penal no sancionado sobre Darwin Núñez. El delantero del Liverpool ingresó al área y cayó ante la marca ghanesa. El contacto existió y el árbitro lo reconoció, sin embarego, no compró. Penal no sancionado sobre Edinson Cavani. Tal vez la más escandalosa. El atacante de 35 años, que está jugando su última Copa del Mundo, se enganchó con Alidu Seidu y la sanción estaba clarísima. Aún así, el juez Daniel Siebert, no solo que geestualizó con el 'siga, siga', sino que ni fue llamado desde la cabina del VAR.

El análisis sería muy corto si caemos en decir que 'a Uruguay lo bombearon', lo perjudicaron, etc, etc. Los charrúas fueron un espanto durante toda la fase de grupos, excepto hoy (2/12) ante Ghana, y por eso se despidieron en primera ronda. No digan que no lo advertimos.

Por otra parte, lo de los 'Tigres de Oriente' es notable. Una gesta a la altura de la de Japón ayer (1/12).

Los coreanos llegaron a Qatar 2022 con pocas expectativas. En las casas de apuestas, en las charlas de café y en los bares, pagaba muy alta la cuota de Corea del Sur clasificado.

A priori (y que tire la primera piedra quien no lo pensó) los asiáticos eran los últimos del grupo en todo pronóstico. Con Portugal y Uruguay a la cabeza y con el siempre complicado Ghana como tercero. Así se planteaba en el imaginario de la mayoría.

image.png Se lo quieren comer crudo: Todo Uruguay se le fue al humo al árbitro alemán Siebert.

Así quedó el Grupo H, con Uruguay afuera

image.png Foto: Promiedos.

Cómo quedaron las llaves del Mundial Qatar 2022 hasta el momento

A falta de tan solo dos partidos para que cierre la fase de grupos del Mundial 2022 con los partidos de Brasil-Camerún y Sebia-Suiza, así se plantea el panorama por el momento.

image.png Foto: Promiedos.

Más noticias de Urgente24

Inédito: 8 barcos paralizados para cobrar salario en negro

Hidroeléctricas: El sueño de Máximo y CFK de repetir YPF

Piquetazo y ¿se animan al portazo las 'orgas' oficialistas?

Impuesto a turistas: Polémica en Mar del Plata por la 'Ecotasa'

Lionel Scaloni abrió el paraguas por la falta de descanso y cuestionó al VAR: "Con una regla..."