Increíble: Tenista aseguró tener Covid-19 en pleno partido

https://twitter.com/MajolaB/status/1480773013465354241 “En 3 días seré positivo, ya lo verás. Es increíble que dejen entrar y jugar a cualquiera con pruebas rápidas. Sin pruebas PCR oficiales” -



Bernard Tomic durante su partido asegura que será positivo por COVID… #AusOpen https://t.co/P3BFFkNsK0 — Majo González (@MajolaB) January 11, 2022

Luego, Tomic apuntó contra la organización del torneo. “No puedo creer que nadie esté siendo testeado”. “Están permitiendo que los jugadores vengan a la cancha con testeos rápidos en sus habitaciones. Por favor… No hay testeos PCR”.

Finalmente y para su mala fortuna, el nacido en Australia cayó en 2 sets ante su oponente Safiulin: 1-6 y 4-6.

Una vez finalizado el partido, Tomic se refirió sobre el tema, a través de su cuenta de Instagram.

Sintiéndome realmente enfermo, ya estoy en la habitación de mi hotel. Hablé con los doctores del lugar y me dijeron que me aisle. Todavía no me pudieron tratar para evitar el Covid, dijo, al mismo tiempo que le agradeció a sus seguidores y fanáticos por el apoyo Sintiéndome realmente enfermo, ya estoy en la habitación de mi hotel. Hablé con los doctores del lugar y me dijeron que me aisle. Todavía no me pudieron tratar para evitar el Covid, dijo, al mismo tiempo que le agradeció a sus seguidores y fanáticos por el apoyo