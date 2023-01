Increíble: La FIFA cambiaría el reglamento por Dibu Martinez

La oscura estrategia del Dibu en los penales de la final

A raíz de esto, periodista Martin Lipton afirmó en su artículo de la publicación inglesa que las "payasadas" de Martínez irritaron a la IFAB. Por ello, estaría avanzando en una serie de medidas para la próxima temporada, con el fin de "restringir la interferencia de los porteros" en los penales y el impacto que pudiera provocar en los pateadores.

Según se indica en el artículo de The Sun, la semana pasada la IFAB acordó que no se debe permitir que los arqueros retrasen los penales o "distraigan injustamente" a quienes se disponen a patear.

Durante el mes de febrero, el organismo responsable de las reglas del fútbol podría redactar nuevas regulaciones a ratificar durante la Asamblea General Anual que se realizará durante marzo en Londres, antes de poder "reescribir las leyes".

image.png Martínez "saludando" a Teun Koopmeiners antes de que ejecute su penal.

Del mismo modo que gran parte de la afición sudamericana reprochó la actitud y personalidad de Martínez durante el certamen continental, lo mismo ocurre ahora en Europa. Incluso, el ex arquero de la Selección de Francia, Hugo Lorris, no dudó en apuntar contra el campeón del mundo:

Hay cosas que no sé cómo hacer. Haciendo idioteces en la portería, desestabilizando ostensiblemente al rival, jugando al límite, no sé cómo hacerlo. Soy demasiado racional, demasiado honesto para entrar en esa área. No sé cómo ganar así, incluso si realmente no quisiera perder así, tampoco Hay cosas que no sé cómo hacer. Haciendo idioteces en la portería, desestabilizando ostensiblemente al rival, jugando al límite, no sé cómo hacerlo. Soy demasiado racional, demasiado honesto para entrar en esa área. No sé cómo ganar así, incluso si realmente no quisiera perder así, tampoco

Sin embargo, cabe recordar que Martínez no ha sido el único arquero en utilizar este tipo de tácticas. Andries Noppert, des Países Bajos, intentó sin éxito amedrentar a Lautaro Martínez antes de que pateara el último penal de la tanda. Mismo caso con el australiano Andrew Redmayne, quien optó por bailar ante los jugadores de Perú en la definición del repechaje. La diferencia entre ellos y el argentino es que este último sabe cuánto pesa la copa del mundo.

---------

Más contenido en Urgente24:

La Scaloneta defiende su título: Copa América 2024, a EEUU

A por el rating: C5N duerme en los laureles y TN se renueva

¿Eterna juventud? Un medicamento común logra revertir el envejecimiento

Las cucarachas mueren con este remedio casero superpotente

Advertencia de estacioneros por otro año sin gasoil...