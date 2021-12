"Estoy con trabajo, y el trabajo me permite no pensar mucho. Me mantiene ocupado, tratando de solucionar las diferentes alternativas que nos van pasando a diario. Y bueno, es difícil volverte a acomodar después del golpe que recibí, ¿no? Tuve una compañera durante 45 años y el no tenerla te desacomoda. Tengo que pelearla por mis nietos, por mis hijas, tratar de seguir adelante".