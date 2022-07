Hugo Moyano en caída libre: Renunció el 'Rolfi' Montenegro

Si se elige un coach que no es del gusto de la próxima dirigencia, ¿qué se hace? ¿Barajar y dar de nuevo con otro?

image.png Daniel 'Rolfi' Montenegro renunció a su cargo en Independiente de Avellaneda.

"Lo de Julio Falcioni es más de lo mismo. Quedó claro en su momento, era una etapa cerrada de mi vida. Hay muchos a los que por ahí les sirve eso, a mi no me sirve ni me gusta ponerme en esa situación. Pero no tiene que ver con esta decisión, hay otras cosas por detrás que hicieron que diéramos un paso al costado, porque es el momento", aseguró Montenegro sobre los motivos de su decisión.

Y agregó: "Siempre tratamos de colaborar, estuvimos acá en todo momento. Siempre estuvimos y pusimos la cara, tratando de darle una solución a lo que nosotros podíamos. Hay muchas cosas que no podíamos hacer, pero esto es así. Desde el primer momento sabíamos cómo eran las cosas acá, y sabíamos que el plantel necesitaba gente que los acompañe. Por eso nos vamos con la gratitud de ellos. Es una situación difícil cuando una o dos personas manejan un club. Teníamos que estar hasta donde pudiéramos, pero hoy sentimos que no podemos hacer más nada".

image.png Rolfi Montenegro explicó los motivos de su salida. (Foto: Captura Tyc Sports TV).

En las últimas horas, Julio César Falcioni -favorito para ponerse el buzo de entrenador rojo- rompió el silencio y se refirió a su salida de Independiente, que se produjo en fines de 2021.

"Había un manager (Daniel Montenegro) que me pareció muy correcto, no en las formas, sí en la decisión. Las formas hacia mí no fueron las correctas, se lo hice saber en el momento adecuado. Me llamaban los técnicos con los cual estaba hablando a decirme: 'Julio, ¿Te vas? Porque me llamó tal persona'", reveló el 'Emperador', en diálogo con ESPN.

Además, Ricardo Bochini, máximo ídolo del club de Avellaneda, le pegó a Montenegro: "El trabajo del Rolfi no fue bueno, ni dio el resultado que la gente esperaba. Trajo a un técnico que se fue antes de tiempo porque vio que no pudo mejorar al equipo. Su continuidad la tienen que decidir los nuevos dirigentes. Falcioni pudo haber seguido, no sé si se apuró".

En este contexto, quien también renunciaría es Claudio Graf, actual DT interino de los 'Diablos Rojos'. Ciertamente, el 'Rolfi' fue quien lo llevó a ser entrenador de la Reserva y, con la salida de Eduardo Domínguez, fue promovido al plantel de Primera.

Graf lleva tres partidos dirigidos con el buzo de Independiente: 0-0 ante Rosario Central, 1-2 ante Defensa y Justicia y 0-1 ante Atlético Tucumán. Si bien estaba pensado que continuase por algunas fechas más hasta definir un reemplazante, la salida de Daniel Montenegro aceleraría su partida, y el plantel sería comandado por Santiago Rodríguez (Coordinador de Inferiores) o Juan José Serrizuela (DT de la Cuarta División), según contó Tyc Sports.

image.png Claudio Graf, otro que armaría las valijas en Independiente.

Hugo Moyano

El presidente de Independiente, Hugo Moyano, quedó en la lona. Anoche (24/7), se confirmó que Manuela Sánchez no formará parte de la lista del oficialismo en el 'Rojo'.

La propia Sánchez es funcionaria de la gestión de Jorge Ferraresi en el partido de Avellaneda, hombre que integra el Partido Justicialista (PJ). La ex candidata a la vicepresidencia es reconocida 'fana' del Club Atlético Independiente e integraba la lista del moyanismo para unas elecciones que aún no tienen fecha pero que estarían cerca de ser pactadas

Este miércoles (27/7), habrá una reunión de la dirigencia del club rojo para intentar definir un plazo para el acto eleccionario, antes que lo disponga la Justicia.

El viernes pasado (22/7), 'Los Diablos Rojos' convocaron a una Asamblea Especial para considerar las cuentas financieras y administrativas.

image.png Todos se escapan de Hugo Moyano.

