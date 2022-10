Horror en el tenis: Padre-coach molió a golpes a su hija

"Tenemos las identidades tanto de la víctima como del abusador, ¡presentaremos una denuncia penal! Esto sucedió en Belgrado en las canchas de tenis de Crvena Zvezda", detalló el activista.

La fiscalía serbia ha emitido una orden de búsqueda y captura contra el asaltante, según afirmó un comunicado que se conoció a raíz de los hechos.

image.png La aberrante conducta de un padre con su hija. La golpeó hasta el cansancio por la 'falta de esfuerzo' en un entrenamiento de tenis.

Los entrenadores que trabajaron con ella dicen que es una niña excepcional, y el motivo de este comportamiento violento supuestamente fue que uno de los entrenadores, que estaba trabajando con ella en ese momento, dijo que no se esforzaba lo suficiente y que ella no quería moverse para hacer lo que se le pedía, agregó Igor Juric

"Supuestamente, esta fue la razón de esta violencia cruda y brutal que sucedió. Estos son ciudadanos chinos, pero no puedo decirles cuántos más viven en Serbia. Sé que visitaron otros clubes de tenis. Lo que sí sé es que el padre maltratador no habla serbio", aseguró Juric.

https://twitter.com/lojzija/status/1586083845618761728 Još jedno brutalno nasilje oca nad erkom. Dobio sam informaciju da je u pitanju porodica koja dolazi iz Kine. Podneemo krivinu prijavu i protiv ovog monstruma. pic.twitter.com/CrU7g0JcwU — Igor Juri (@lojzija) October 28, 2022

