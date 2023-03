Histórica Paliza: así fue el 7-0 del Liverpool al United

Con respecto a los juveniles que se sumen al proceso se resalta la ausencia de Matías Soulé de Juventus y de Nicolás Paz de Real Madrid, presente en el último sudamericano Sub 20.

PALIZAHISTORICAASIFUEEL70DELLIVERPOOLALUNITEDFOTO2.jpg Liverpool le propinó una histórica paliza al Manchester United de Alejandro Garnacho y Lisandro Martínez 7-0 en la Premier League. (Foto: Noticias Argentinas/REUTERS)

Entre los convocados, sobre la figura del juvenil Alejandro Garnacho, que es considerado una de las promesas del fútbol mundial. Lo cierto es que Scaloni convocó al delantero del Manchester United para la doble fecha de marzo e intentarán blindarlo para que no sea elegible por la Selección de España. ¿De qué manera pueden retenerlo?

En el Congreso de FIFA realizado en septiembre de 2020, se aprobaron nuevas disposiciones sobre las condiciones que deben cumplir los futbolistas para jugar en dos selecciones diferentes en su carrera. Un futbolista puede cambiar de selección si cumple ciertos requisitos:

. Si en el momento de jugar su último partido de competencia oficial no había cumplido aún 21 años;

. Si al momento de jugar su primer partido de competencia oficial con su federación actual ya poseía la nacionalidad de la otra federación a la cual quiere representar;

. Si jugó un máximo de tres partidos internacionales “A” de cualquier competición, ya sea oficial o no;

. Si transcurrieron, al menos, tres años desde que jugó el último partido internacional “A”;

. Si jamás participó de un partido internacional “A” en la fase final de un Mundial FIFA o de un torneo de confederaciones.

PALIZAHISTORICAASIFUEEL70DELLIVERPOOLALUNITEDFOTO3.jpg Liverpool le propinó una histórica paliza al Manchester United de Alejandro Garnacho y Lisandro Martínez 7-0 en la Premier League. (Foto: Noticias Argentinas/REUTERS)

Garnacho, uno de los proyecto de la Selección Argentina de cara al futuro, y ya tuvo algunos acercamientos a la “Albiceleste”: fue convocado por Scaloni para la fecha FIFA de marzo de 2022, pero no fue ni al banco; además, fue incluido en la preselección para el Mundial de Qatar. En esta fecha de marzo, ante Panamá y Curazao, tendrá nuevamente la oportunidad de volver a compartir entrenamiento con los Campeones del Mundo y, quizás, de jugar algunos minutos con la camiseta nacional.

El futbolista juvenil disfruta de un buen presente en el Manchester United, donde suma minutos en el primer equipo e, incluso, este miércoles fue importante en el partido de la FA Cup, al convertir el gol que evitó la prórroga ante el West Ham, cuando el partido iba empatado 1-1 (finalmente terminó 3-1 en favor de los Red Devils).

Alejandro Garnacho, de madre argentina y padre español, no sólo es seguido por la “Albiceleste”, sino también por la “Roja”. Sin embargo, en este último tiempo, el futbolista dejó ver alguna inclinación hacia Argentina en varios de sus posteos de Instagram, en donde no sólo celebró la obtención de la Copa del Mundo, sino también apoyó a sus compañeros en el Sudamericano Sub 20.

Por consiguiente, el delantero exhibió la bandera nacional en la obtención de la Carabao Cup y en las últimas horas se expresó al ver su nombre en la lista de convocados.

PALIZAHISTORICAASIFUEEL70DELLIVERPOOLALUNITEDFOTO4.jpg Liverpool le propinó una histórica paliza al Manchester United de Alejandro Garnacho y Lisandro Martínez 7-0 en la Premier League. (Foto: Noticias Argentinas/REUTERS)

El encuentro se desarrolló en el estadio Anfield, en Liverpool, y los goles de los “Reds” fueron del neerlandés Cody Gakpo (43m. PT y 5m. ST), el uruguayo Darwin Núñez (2m. y 30m. ST), el egipcio Mohamed Salah (21m. y 37m. ST), y el brasileño Firmino (43m. ST).

Liverpool le propinó una verdadera paliza y aplastó futbolísticamente a Manchester United, que era el equipo de mejor presente en la Premier y no pudo reaccionar tras el tanto de la apertura de los locales, que se quedaron con la victoria y el resultado más amplio entre ambos equipos en la historia.

Con este triunfo, Liverpool llegó a los 42 puntos, es quinto y se ubicó a 3 del cuarto, Tottenham, pero con un partido menos jugado; mientras que Manchester United, donde Lisandro Martínez fue titular y el juvenil Alenadro Garnacho ingresó a los 7’ del segundo tiempo por el neerlandés Wout Weghorst, se quedó con 49 unidades, en la tercera posición pero casi sin chances de pelear pelear por el título.

Más temprano, Nottingham Forest y Everton igualaron 2 a 2. El inglés Demarai Gray (10m. PT) y el francés Abdoulaye Doucouré (29m. PT), adelantaron en dos ocasiones a la visita; mientras que el galés Brennan Johnson (19m. PT y 32m. ST) estableció los sendos empates para los locales.

La fecha 26 de la Premier League se completará este lunes (06/03) con el partido Brentford ante Fulham, a las 17.

Posiciones: Arsenal 63 puntos; Manchester City 58; Manchester United 49; Tottenham 45; Liverpool 42; Newcastle 41; Fulham 39; Brighton And Hove 38; Brentford 35; Chelsea y Aston Villa 34; Crystal Palace y Wolverhampton 27; Nottingham Forest 26; Leicester City 24; West Ham 23; Leeds United y Everton 22; y Southampton y Bournemouth 21.

¡DOBLETE DE DARWIN Y PALIZA HISTÓRICA EN EL CLÁSICO! | Liverpool 7-0 Man. United | RESUMEN

Más noticias de Urgente24

ANSES ahora te expone con tus datos personales en vidriera

El avión de "hielo" que Argentina quiere comprar

Desde Brasil alertan a bancos por tarjeta de crédito con chip

Pausa de la TV tradicional: Baby Etchecopar y Santiago Cúneo

Selección Argentina vs. Panamá: Precio de entradas y fecha