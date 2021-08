"Hasta pronto": Serena Williams se retira del US Open

Sin embargo, Serena Williams sólo ha disputado 17 partidos (5 derrotas) esta temporada y no ha ganado ningún título de los 73 que ha alcanzo en su carrera desde que ganara el primero en 1999.

El retiro de Serena Williams se suma a la de otros campeones como Roger Federer y Rafael Nadal, veamos...

Serena Williams US Open.jpg Serena Williams aleja el chance de récord en Gran Slams.

Rafael Nadal

Tal como informó Urgente24, el tenista español Rafael Nadal anunció que no jugará en lo que resta de año debido a una lesión. Parte de lo que comunicó en su cuenta de Instagram:

"Hola a todos: quería comunicaros que desgraciadamente tengo que poner fin a la temporada 2021.

Sinceramente llevo un año sufriendo mucho más de lo que debería con mi pie y necesito tomarme un tiempo.

Después de haberlo hablado con el equipo y familia se ha tomado esta decisión y creo que es el camino a seguir para intentar recuperarme y recuperarme bien.

No es una lesión nueva, es una lesión que tengo desde el 2005 y que no me ha impedido poder desarrollar mi carrera deportiva durante todos estos años".

Roger Federer

Mientras, el tenista suizo Roger Federer hizo el anuncio a través de un vídeo, en el que explicó que volverá a operarse de su rodilla derecha, por lo que estará de baja "varios meses" y se perderá el US Open.

El legendario tenista de Basilea indicó que el procedimiento quirúrgico al que se va a someter lo dejará con "un rayo de esperanza" de poder regresar a la competición. Y señaló:

También he estado haciendo muchas consultas con los especialistas médicos sobre mi rodilla, obteniendo toda la información a medida que me lesioné durante la temporada de césped y Wimbledon.

"Lamentablemente me dijeron que a medio o largo plazo, para sentirme mejor, necesitaría cirugía, así que decidí hacerlo. Estaré con muletas durante muchas semanas y luego también fuera del juego durante muchos meses ", añadió.