Hamilton tuvo un premio consuelo pero crecen las sospechas

En esta temporada, Hamilton pudo haber ganado su octavo título y convertirse en el mayor ganador de la competencia, pero el piloto de Mercedes perdió la copa en Abu Dhabi, al ser superado por Verstappen (Red Bull) en la última vuelta de la carrera celebrada el pasado domingo 12/12.

Este último lunes 13/12, Lewis Hamilton expresó su bronca en la que pronunció duras acusaciones contra el flamante campeón de la Fórmula 1, Max Verstappen, antes del relanzamiento en la última vuelta del Gran Premio de Abu Dhabi.

Después de un período de Safety Car en el circuito de Yas Marina, Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos), Verstappen, de Red Bull Honda, adelantó a Hamilton en la última vuelta para llevarse la victoria y ganar el campeonato mundial de pilotos de 2021. En cambio Mercedes volvió a ganar la Copa de Constructores, que es la competencia entre escuderías.

¡MAX VERSTAPPEN ES EL CAMPEÓN DE FORMULA 1!



Venía detrás de Hamilton a más de 10 segundos

Latifi chocó a pocas vueltas del final y entró el safety car

El neerlandés superó al británico en la última y se quedó con el título

2021, el año en el que nos volvimos a enamorar

La última vuelta en la que se definió la temporada de la F1. El título de Verstappen, momento top del deporte mundial en 2021

La batalla entre Checo Pérez y Lewis Hamilton es para verla mil veces. La defensa del piloto mexicano fue LEGENDARIA con neumáticos prácticamente muertos contra un Mercedes con llantas nuevas. Gracias a esto, Verstappen recortó 8 segundos.

That extraordinary final lap of the 2021 title race in full

El video filtrado por estas horas muestra el enojo del siete veces campeón Mundial, quien se comunica con su equipo y suelta un contundente: “Esto está siendo manipulado”. Sus palabras fueron pronunciadas justo después de que Max Verstappen lo sobrepasara, comprendiendo que no había manera de que se le escapara el título al neerlandés y culpando de ello a los organizadores de la carrera.

Es que el equipo de Mercedes entiende que no se debió retirar al safety car en la última vuelta. Fue eso lo que le permitió al neerlandés tener una última oportunidad, con gomas nuevas, de quedarse con la victoria, como finalmente ocurrió.

Quien declaró ante los micrófonos algo similar fue Lando Norris, piloto de McLaren: “Obviamente, fue hecho para ser una pelea, fue por la televisión, por supuesto, fue por el resultado”, sostuvo en declaraciones publicadas por medios británicos. “Si fue justo o no, no me corresponde a mí decidir”, sentenció.

Por su parte, Hamilton fue más cauto en sus comentarios una vez terminado el GP de Abu Dhabi: “Felicitaciones a Max y su equipo”, declaró rápidamente y luego aplaudió la actitud de su escudería: “Lo dimos todo en esta última parte de la temporada y nunca nos rendimos, eso es lo más importante”.

Además, se espera que el equipo Mercedes apele por la llamada del coche de seguridad, después de que dos protestas fuesen rechazadas. El hombre en la mira es el director de carrera Michael Masi y su controvertida decisión de retirar el coche de seguridad para la última vuelta. El recurso debe ser interpuesto dentro de las 96 horas desde el momento en que indicaron su intención de apelar. Según la BBC, Mercedes admitió el último lunes 13/12 que estaban deliberando sobre qué hacer.

hamiltoncontraverstappenfoto1jpg.jpg Lewis Hamilton recibió un premio consuelo tras recibir el título de caballero del Príncipe de Gales en el Castillo de Windsor.

La Fórmula 1 llegó por primera vez a Abu Dhabi en febrero de 2007 bajo la apariencia de Festival de Fórmula 1. En el festival se anunció que Abu Dhabi había ganado los derechos para albergar un Gran Premio desde 2009 hasta 2016. Luego, Etihad Airways negoció un contrato de 3 años para patrocinar el Gran Premio. En 2021, se firmó un acuerdo ampliado de 10 años entre Abu Dhabi Motorsports Management y el Grupo de Fórmula 1, que incluye correr en el circuito Yas Marina la última carrera de la temporada.

“He visto un par de correos electrónicos sobre cómo todos los fanáticos de la F1 se sentirán mal por cómo se desarrolló esto”, explicó Sean Duffy. “Yo diría que la mayoría de las personas que sintonizaron esta carrera como un evento casual único para el drama disfrutaron esto y pensaron que era un final fantástico para un campeonato mundial. Los 2 mejores pilotos compitiendo cara a cara en la última vuelta. ¿Qué más se puede pedir? Un piloto corrió mejor que el otro y ahora es el campeón. La F1 está muriendo, tal vez algunas de las personas que están sintonizando esta tarde lo hagan la próxima temporada. Ver a Hamilton ganar detrás de un coche de seguridad los habría desconectado de inmediato”.

“Queridos británicos, dejen de lloriquear”, afirmó un correo electrónico que reprodujo The Guardian. “Solo para dar una pequeña perspectiva a todos los británicos que se quejan del resultado: la semana pasada, cuando ambos pilotos salieron de la pista, solo Verstappen fue penalizado. La semana pasada, cuando Verstappen intentó devolver el liderato y Hamilton chocó con su auto en la parte trasera del de Verstappen, Verstappen fue penalizado. Esta semana, cuando Hamilton, sin ayuda, se salió de la pista y decidió no devolver el liderato a Verstappen, nadie fue penalizado”.

Verstappen: “Es increíble, quiero decir... durante toda la carrera seguí luchando, y luego, por supuesto, esa oportunidad en la última vuelta... es increíble... es una locura, es una locura... quiero decir, yo no sé qué decir, estos muchachos de mi equipo y, por supuesto, Honda también, se lo merecen... Los amo mucho y realmente disfruto mucho trabajar con ellos desde 2016 y este año ha sido increíble... También quiero agradecer mucho a Checo (Pérez)... hoy también se estaba exprimiendo el corazón, fue un gran trabajo en equipo, y es un compañero de equipo increíble. Para mi equipo, creo que saben que los amo... y espero que podamos hacer esto durante 10, 15 años juntos. No hay razón para cambiar, quiero quedarme con ellos por el resto de mi vida. Espero que me amen. Pero sí, es una locura, estoy tan feliz. También Christian, pero también Helmut, confiando en mí para estar en el equipo en 2016. Nuestro objetivo era ganar este campeonato y ahora lo hemos logrado”.

Hamilton: “En primer lugar, muchas felicitaciones para Max y su equipo... Creo que hicimos un trabajo increíble este año... mi equipo, todos en la fábrica, todos los hombres y mujeres que tenemos aquí, que trabajaron tan duro todo el año. Ha sido la temporada más difícil y estoy tan orgulloso de ellos, tan agradecido de ser parte del viaje con ellos... Lo dimos todo, esta última parte de la temporada, lo dimos absolutamente todo, nunca dimos arriba, y eso es lo más importante. Si soy honesto, ya sabes, todavía estamos en la pandemia y solo deseo que todos se mantengan a salvo y tengan una buena Navidad con sus familias... y sí, ya veremos el próximo año”.

Para esta definición a la que los dos postulantes llegaron igualados en puntos, algo que solo había pasado una sola vez en la historia, en 1974, en la era de globalización y de las redes sociales, hubo también muchos espectadores que no son habituales seguidores del automovilismo, pero les despertó interés el duelo Verstappen-Hamilton.

La última carrera llamó la atención a esos nuevos fanáticos potenciales, con una audiencia televisiva máxima de 7,4 millones de personas que vieron a Verstappen ganar el título de F1 en la señal británica Channel 4. El director de contenido de este medio, Ian Katz, señaló: “Aunque muchos fanáticos británicos de la F1 se sentirán decepcionados con el resultado, es fantástico que Channel 4 haya podido llevar este emocionante final de la temporada de F1 de 2021 a 4,4 millones de espectadores en forma gratuita y, en asociación con Sky, a una audiencia máxima increíble de 7,4 millones”.

Algunos fanáticos también hicieron referencia a la serie “Drive To Survive” de Netflix en sus críticas, sugiriendo que Masi tomó su decisión buscando el final más dramático de una temporada para recordar. Como que fue el guionista de esa definición.

El tema trascendió de tal forma que fue más allá del ámbito deportivo y el presentador del programa de sátira estadounidense “The Daily Show”, Trevor Noah, incluso se involucró en el debate en línea. “Resultado terrible para Lewis, pero es un gran resultado para F1. Campeonato decidido en la carrera final, todos discutiendo sobre las reglas en línea y un final dramático para la próxima temporada de ‘Drive to Survive’. Es mejor ser un deporte polémico que aburrido”, posteó en su cuenta de Twitter.

La teoría conspirativa apunta a que Hamilton fue víctima de la decisión de Masi, que buscó un final atrapante y que terminara cuando se bajó la bandera de cuadros, pero esa búsqueda fue intencionada para que los fanáticos no se despeguen del televisor hasta el final. Una estrategia para conseguir que Hamilton y Verstappen peleen mano a mano hasta que se baje la bandera de cuadros.

Cuando Masi le permitió a Verstappen superar los rezagados, el jefe de Mercedes, Toto Wolff, estalló de bronca, volvió a tomar sus auriculares (que ya había dejado por su enojo ante el auto de seguridad) y gritó “no Mickey, no Mickey, esto no es correcto”, en referencia a Masi. La impotencia del mandamás y accionista de la escudería alemana tuvo motivos, ya que en esos últimos segundos supo que el título de pilotos estaba perdido.

Ahora Masi está en el ojo de la tormenta y es el apuntado. ¿Por qué no le permitió a Carlos Sainz superar a los rezagados? El español de Ferrari era tercero. La norma dice que la decisión de Masi se puede hacer “si el director considera que es seguro hacerlo, y el mensaje ‘los coches rezagados, ahora se pueden adelantar’ se ha enviado a todos los competidores”, pero su accionar tuvo un manto de duda ya que el mensaje que recibió Verstappen, no lo recibieron todos...

Es llamativo el silencio de Hamilton, que en sus redes sociales suele manifestarse. Quizá el inglés está esperando que cumplan este miércoles las 96 horas para la apelación que puede presentar su equipo. Más allá del recurso legal de la escudería germana, es posible que Lewis salga con alguna explosiva reflexión.

Sin embargo, Lando Norris, como inglés, sentenció que “creo que obviamente fue hecho para que hubiera pelea, fue por la televisión, por supuesto, fue por el resultado. Si fue justo o no, no depende de mí decidir. A veces te dejan desdoblarte, a veces no, es 50/50 la mitad del tiempo”. Sainz, en tanto, sostuvo que “la verdad es que fue extraño que nos dijeran primero que no y luego de repente que sí”. Uno que es voz autorizada y que suele tener un análisis atinado, Sebastian Vettel, apuntó que “lo hizo tarde, muy tarde”.

En tanto que George Russell, también británico y futuro compañero de Hamilton en Mercedes, escribió en su cuenta de Twitter “¡Esto es inaceptable!”. “Max es un fantástico piloto que ha hecho una increíble temporada y sólo tengo respeto por él, pero lo que hemos visto es absolutamente inaceptable. No puedo creer lo que acabamos de ver”, continuó.

Masi durante toda la temporada fue criticado por sus decisiones y en ocasiones se lo tildó de “tibio” a la hora de sus determinaciones. Desde demorar más de tres horas la cancelación de la carrera en Bélgica cuando nunca estuvieron las condiciones por el temporal o protagonizar polémicas por sancionar con diez segundos a Hamilton por considerarlo culpable del toque a Verstappen en Silverstone, y aplicarle la misma sanción a Max por frenarle de golpe a Lewis en Arabia Saudita.

Justo en el momento más álgido de la temporada, cuando todo el mundo lo observó, Masi fue inflexible en una medida que definió un campeonato, pero que sigue despertando polémica.