Hablamos el mismo idioma: Fútbol sí, guerra no

La historia de aquel memorable partido fue reconstruida por pedazos, en donde no hubo un solo partido, sino varios, según cuentan. Aproximadamente, 100.000 soldados británicos y alemanes participaron del cese al fuego informal a lo largo del frente occidental.

Poco después; los soldados se intercambiaron comida, alcohol, tabaco y todo tipo de regalos, en lo que se llamó "la tierra de nadie". Esa paz momentánea, en Nochebuena, sirvió también para que los combatientes cantaran y bebieran todos juntos.

"Fútbol, fútbol, el fútbol es tierra de nadie. ¿Lo puedes creer? No es el mejor de los campos, pero había que hacerlo. Teníamos postes y un balón, y dos equipos. ¿Qué más necesitábamos?", escribió uno de los soldados en una carta.

El fútbol siempre se jugó bajo cualquier condición, en su intento de escapar a la realidad para ser felices por un rato. Obviamente que el show no siempre debe continuar y el deporte es sumamente secundario cuando hablamos de este tipo de cuestiones, pero ¡si que nos saca sonrisas!

Podemos encontrarnos con que dos personas no se entiendan en su forma de hablar, por su idioma o por cualquier cuestión. Pero si hay una pelota de fútbol en medio, todos hablamos el mismo idioma y todos nos terminamos entendiendo.

Ramón Lobo, periodista español nacido en Venezuela, lo explica a la perfección:

El fútbol inicia conversaciones y las concluye, crea amistades súbitas y las rompe, agiliza trámites y los empantana. El fútbol acerca culturas, borra fronteras y difumina clases sociales; permite penetrar en el alma de las personas sobre las que el reportero va a escribir. Saber de fútbol no es de derechas o izquierdas, embrutecedor o inteligente, es solo un conocimiento útil, una herramienta de trabajo

image.png Famoso 'picadito' en las calles de Brasil.

Actualidad

En las últimas horas, con los ataques y muertes que caen sobre las calles ucranianas, han habido señales de protesta y resistencia, con el mensaje "Stop War (Detengan la guerra)".

Ayer (24/2), Napoli recibió a Barcelona en su casa, por los 16avos de final de la Europa League. En la previa, futbolistas de ambos equipos se reunieron para mostrar la pancarta, en señal de rechazo a la guerra. Pero de forma más que llamativa, la transmisión oficial de la UEFA no mostró el momento de reunión entre napolitanos y blaugranas, que sí se pudo ver en el estadio y a través de diferentes imágenes.

image.png Napoli y FC Barcelona bajo el lema de "detengan la guerra".

Condenando los hechos también, se encuentra Ruslan Malinovskyi. El ucraniano, jugador del Atalanta de Italia, anotó dos goles y pidió por la paz en pleno partido contra el Olympiacos griego. El fútbol, otra vez, no es ajeno a la guerra, ya sea por futbolistas escapando de Ucrania, o por señales de desaprobación hacia las acciones.

El talentoso volante ucraniano, cuando convirtió uno de los dos tantos, se levantó su camiseta del club de Bérgamo y dejó ver una musculoso blanca que se encontraba debajo, con la leyenda: "No war in Ukraine (No a la guerra en Ucrania)".

El reglamento, que establece que el jugador que se levante la remera deberá ser amonestado, no se aplicó en este caso, pues el español Carlos del Cerro Grande, decidió no mostrarle ninguna tarjeta a Malinovskyi.

image.png El ucraniano Ruslan Malinovskyi pidió por la paz entre su país y Rusia.

Sin alejarnos del fútbol, Vasyl Kravets, ucraniano y jugador del Sporting Gijón de la Segunda Divisón de España, habló del estallido de su país, habló de sus sensaciones de la invasión rusa y hasta contó que se animaría a ir a la guerra.

"Estamos muy jodidos. Están matando a gente, a civiles, en hospitales... todo es culpa de Putin, no quiero decir que es culpa de Rusia, pero sí de Putin. Somos un país que quiere vivir tranquilo. No queremos atacar a nadie, queremos vivir bien y tranquilos".

Digo la verdad: Quiero ir a la guerra y ayudar a mi gente. Pero no puedo ayudar porque no sé cómo disparar, cómo moverme, cómo recargar un arma... pero la verdad es que quiero ayudar. Si pudiera ir, iría al frente a defender mi territorio. Es obligatorio para el corazón de los ucranianos", sostuvo el lateral ucraniano

Por otra parte, esta mañana (25/2), se confirmó que San Petersburgo no será la sede de la final de la Champions League, tal como lo adelantábamos ayer (24/2).

Como consecuencia de la invasión rusa, la UEFA decidió mudar la localía de Rusia a Francia, específicamente en París, tierra de Lionel Messi y del PSG, lo que será una motivación extra (y al mismo tiempo una presión) para 'Les Perisiens', en su intento de ganar su primera Champions League de la historia.

Dicho cambio ha sido cuestionado por Rusia.

Es una vergüenza que se haya tomado tal decisión, aseguró, según publica AFP, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov

"San Petersburgo podría haber proporcionado las mejores condiciones posibles para la celebración de este evento futbolístico", continuó.