Grieta en Boca: Angelici fulminó a Juan Román Riquelme

Nos hubiera gustado estar nosotros en la gestión cuando vino Diego, para hacerle el homenaje que él se merecía cuando estaba en vida, en la cancha de Boca. La dirigencia no estuvo a la altura para hacerle el homenaje pero sí el hincha. Me dio tristeza

image.png Daniel Angelici criticó a la dirigencia de Boca por el homenaje a Diego Armando Maradona. (7/3/2020).

"Probablemente no fue reconocido porque actuó políticamente con nosotros (Maradona), pero eso es mínimo. Él siempre se puso un gorro de Boca y dijo que era hincha del club. Boca se tendría que haber destacado en el homenaje. Para mí no sirve hacer algo por plata, los homenajes se hacen en vida (por la Maradona Cup contra FC Barcelona)”.

Riquelme, Tévez y más

Sobre Juan Román Riquelme, Daniel Angelici fue determinante:

Ser el mayor ídolo del club no te habilita a administrarlo, te tenés que preparar y lleva años. Hasta el último día seguí aprendiendo. Haber jugado bien al fútbol no te habilita a ser buen dirigente

Sobre el futuro político: "No lo va a decidir él (Riquelme), lo van a decidir los socios. Se trata de armar una buena propuesta y llevar buenos candidatos. Veo una división, que a los pocos meses renunció el vicepresidente primero (Mario Pergolini), que están todos peleados entre sí”.

Además, Daniel Angelici, se refirió a la "grieta" que hay en Boca.

En Boca hay una grieta que nos hace daño a todos los xeneizes. Quizá sea porque no habremos estado a la altura los dirigentes, pero yo el día que ganó Jorge Ameal lo llamé para felicitarlo y no me atendió. Son decisiones personales y respeto la voluntad del socio, así que ahora tenemos que ser una oposición responsable, manifestó en declaraciones con Tyc Sports

La candidatura de Carlos Tévez: "Es algo que tiene que responder Carlos, que es amigo mío y hace muchos años que hace lo que siente. No le tiene que demostrar nada a nadie, ganó más de 28 títulos, decidió volver al club con 31 años cuando tuvo muchas propuestas de otros clubes. Él tiene que hacer lo que lo haga feliz. Si él quiere jugar un año más, ser director deportivo o dirigente, estoy de acuerdo".

image.png La grieta en Boca: ¿Habrá un Angelici-Tévez vs. Riquelme en 2023? (Gentileza: TN).

Sobre la derrota electoral en 2019: "Como hemos llegado a muchas finales y las hemos perdido y una contra nuestro clásico rival, eso se traduce a una elección. A nosotros nos acompañó el voto vitalicio, los del Interior y perdimos en los votos de los jóvenes y el femenino. Nadie me critica cómo estaban los balances, pero cuando llegas a una final tenés que ganarlas y nosotros no las ganamos. Aunque dejamos un plantel competitivo y un trabajo en las inferiores”.

Por último, Daniel Angelici manifestó su imposibilidad de ir a la Bombonera.

Estamos en un litigio judicial porque tengo bloqueadas las plateas mías y de mis hijos