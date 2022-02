Goycochea le respondió a Coppola: "No le debo nada a nadie"

A su vez, contó que además de Ruggeri y él, “hay una persona más” afectada. Desde el panel, le consultaron si el otro involucrado era Nery Pumpido y, si bien no lo confirmó, expresó que “las agarraba todas”, en referencia a su puesto de arquero cuando jugaba al fútbol.

coppolaruggerigoycocheafoto1jpeg.jpeg Sergio Goycochea respondió a las acusaciones de Guillermo Coppola y de Oscar Ruggeri por una deuda de U$S 800.000 dólares: “No le debo nada a nadie”. (Foto: Archivo)

“Hay que ir a los papeles. Yo no cobré un peso. La garantía por ahí no era tal o no tenía el valor que dicen que tenía. Goycochea actuó mal con los tres. La plata ya está perdida”, amplió Coppola. “Intentamos de manera conjunta recuperar el dinero. Hubo que poner más dinero, Oscar lo hizo. El más afectado fue Ruggeri”, subrayó.

Guillermo Coppola en Intrusos - Entrevista completa (15/02/22)

Sergio Goycochea pronunció la semana pasada polémicas declaraciones contra Oscar Ruggeri y éste le respondió en el mediodía de este último lunes 14/02 en la emisión del programa ESPN F12 que conduce Sebastián “Pollo” Vignolo.

ruggericontragoycocheafoto1jpgjpg.jpg Sergio Goycochea respondió a las acusaciones de Guillermo Coppola y de Oscar Ruggeri por una deuda de U$S 800.000 dólares: “No le debo nada a nadie”. (Foto: Gentileza TyC Sports)

La semana pasada, Goycochea concedió un reportaje al programa El Show del Regreso, que conduce Ulises Jaitt por Radio Ensamble, le preguntaron si se juntaría a comer con Ruggeri. “No, por qué. No tengo ganas ahora. Esta semana no tengo ganas. Y la semana que viene tampoco”, expresó. Luego hizo un breve análisis del Cabezón: “Es un gran jugador, campeón de todo y capitán”, ahí le consultaron cómo es como persona y se limitó con sus palabras: “No lo sé, es muy difícil. Qué sé yo. Prefiero pasar en esta también y no generar polémica”.

ruggericontragoycocheafotoportadajpgjpg.jpg Sergio Goycochea respondió a las acusaciones de Guillermo Coppola y de Oscar Ruggeri por una deuda de U$S 800.000 dólares: “No le debo nada a nadie”.

En los últimos días, el ex defensor contó intimidades de Diego y las drogas. El ex arquero no se quedó callado. “Yo creo que cada uno con su vida puede hacer lo que quiera. Uno puede hablar, aconsejar y obviamente emitir una opinión, pero cuando del otro lado deciden una cosa es muy difícil cambiar. Es así. Aparte son cosas que la verdad son muy íntimas. Y hoy no estando Diego, la verdad que no me gusta hablar”, señaló.

Y agregó: “Y hoy te colgás medalla diciendo ‘no, yo quería…’. Punto. Yo prefiero no hablar y prefiero no hablar más de Diego. Te digo la verdad, de corazón. Porque me han llamado de todas partes del mundo y no he hablado. No me hace bien hablar, porque me ha costado mucho. No me quiero colgar banderas que no me corresponden y que se malinterpreten. No quiero eso con Diego”.

ruggericontragoycocheafoto2jpgjpg.jpg Sergio Goycochea respondió a las acusaciones de Guillermo Coppola y de Oscar Ruggeri por una deuda de U$S 800.000 dólares: “No le debo nada a nadie”. (Foto: Archivo)

Ignacio González, salió a criticar sus actitudes fuera de la cancha, afirmando que “se lo está comiendo el personaje”. El gran atajador de penales no opinó lo mismo: “Yo creo que está disfrutando del momento. El Dibu esperó casi 10 años. Se fue con 17 años del país a hacer un camino y todo esto lo encontró a los 28 años. Seguramente irá aprendiendo. Nadie está preparado para que te llegue la fama de golpe y lo puedo decir por conocimiento de causa”.

En tanto, en el mediodía de este último lunes 14/01, en el habitual pase entre F12 y F90 (ESPN), los periodistas de los programas bromeaban sobre cuestiones internas, hasta que sin que nadie hablara del tema, Ruggeri se refirió a él de manera elíptica. “Ah, ¿me dejás solo? Tranquilo”.

ruggericontragoycocheafoto3jpgjpg.jpg Sergio Goycochea respondió a las acusaciones de Guillermo Coppola y de Oscar Ruggeri por una deuda de U$S 800.000 dólares: “No le debo nada a nadie”. (Foto: Archivo)

“Yo soy siempre el difícil. Siempre soy el difícil yo. En este país es todo al revés”, declaró Oscar Ruggeri. Para ponerle un poco de humor a la situación, Mariano Closs explicó sobre su colega: “Hoy está mimoso”. Por otro lado, Vignolo fue más directo y no eludió el conflicto: “Pará que hay un ‘temita’ que anda dando vueltas que si se engancha...”.

Efectivamente, el “Cabezón” Ruggeri se “enganchó” y dio su versión de los hechos: “Vos prestás plata y sos difícil cuando la reclamás. Cuando reclamás sos el difícil, ‘se hace el difícil’. Siempre soy difícil yo. No devuelven la plata y encima el que da la plata es difícil”. Tiempo atrás, Goyco reveló que Ruggeri se involucró en un negocio con su suegro pero que las cosas no salieron como esperaban. El exdefensor piensa que ese dinero le debe ser repuesto, mientras que el exguardavalla lo ve de otra manera.

Finalmente, el exentrenador concluyó: “La película está contada como quiere cada uno. Entonces, ¿quién es difícil? Yo, Como siempre. Cuando vs prestas plata y después la pedís, sos un hijo de p...”.