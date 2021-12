Gimnasia en crisis: denunciaron al club por falta de pago

En medio de este conflicto, Gimnasia padece una dramática crisis económica. El pasivo en el 2017 fue de $231 millones, que representaba u$s 13.7 millones. El del 2018 fueron $326 millones, que representaban u$s 11 millones de dólares. El del 2019 fue de $398 millones y representó u$s 9.150.000. Y el del 2020 son $671 millones, que representan u$s 9.135.000. Actualizado al 31 de marzo, el pasivo es de $794 millones, que representa u$s 8.150.000. “De los u$s 8.150.000 que se deben, un poco más del 50% es deuda con socios, que han solventado el déficit mensual del club”, revelaron desde la Comisión Directiva del “Lobo” en declaraciones que reprodujo el portal Doble Amarilla.