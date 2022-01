Gianni Infantino quiere terminar de matar el fútbol

Diferente es el caso del Mundial, pero no porque la gente no se ilusione con el mismo, sino porque la Copa del Mundo es un torneo de Selecciones que requiere de otra preparación, mucha infraestructura en el país organizador y etapas clasificatorias para poder llegar al mismo. Por su parte, en el fútbol americano, los equipos juegan una liga y luego los mejores 2 equipos llegan a la final del Super Bowl. Incomparable con el Mundial de Fútbol.

Lo que quiso establecer Gianni Infantino no tiene punto de comparación, porque:

Son deportes distintos (fútbol y fútbol americano),

Son torneos distintos, uno es de clubes y otro de selecciones, y

El Super Bowl es un torneo nacional, el Mundial es una competencia internacional en donde 200 países -aproximadamente- pelean por ingresar al certamen.

https://twitter.com/ernestorigazzi/status/1448281078150713344 Alguien le explica que el Super Bowl lo juegan equipos de una liga y no selecciones que viajan miles de kilómetros y los equipos en los que juegan a veces no quieren ni cederlos? #Infantino #Mundial https://t.co/pTytc19XFS — Ernesto Rigazzi (@ernestorigazzi) October 13, 2021

Los nuevos papelones de Infantino

El mandamás de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación), propone que la Eurocopa se juegue también cada 2 años y quiere el "tiempo neto de juego".

"Lo más importante es que es positivo para la protección de las ligas nacionales y para los propios futbolistas, habría menos partidos con una pausa en julio. En Europa hay oposición pero esta es una manera más inclusiva. También los Europeos podrían tener la misma cadencia", mencionó acerca de la Eurocopa.

Infantino se refirió, además, al tiempo efectivo de juego y destacó que es un aspecto que se debe estudiar.

Yo soy tradicional, porque el fútbol es un deporte tradicional, pero moderno en no tener tabúes. Uno de los mayores problemas de nuestro fútbol es que cuando hay un pequeño fallo, el jugador se queda en el suelo y no se mueve. Se puede pensar un poco más en el tiempo real, no es posible que en 90 minutos los partidos duren 47. Entonces no sé si el cronómetro es la solución o no, yo estaba en contra del VAR al principio, pero vimos que puede ayudar al árbitro. Lo que puede ayudar al fútbol es bienvenido, y también lo es la regla de los fuera de juego, que da ventaja a los atacantes. Este es también uno de los puntos que estamos estudiando, añadió Yo soy tradicional, porque el fútbol es un deporte tradicional, pero moderno en no tener tabúes. Uno de los mayores problemas de nuestro fútbol es que cuando hay un pequeño fallo, el jugador se queda en el suelo y no se mueve. Se puede pensar un poco más en el tiempo real, no es posible que en 90 minutos los partidos duren 47. Entonces no sé si el cronómetro es la solución o no, yo estaba en contra del VAR al principio, pero vimos que puede ayudar al árbitro. Lo que puede ayudar al fútbol es bienvenido, y también lo es la regla de los fuera de juego, que da ventaja a los atacantes. Este es también uno de los puntos que estamos estudiando, añadió

Esta nueva idea loca de Gianni Infantino, involucra que el reloj del árbitro se pueda parar cuando la pelota no está en juego, ya sea por un jugar tendido en el campo, o simplemente porque el balón se encuentre fuera del rectángulo de "11 contra 11".

El mismo Infantino quiere volver al fútbol como una especie de básquet o fútbol américano. En estos deportes el cronómetro del juez se detiene cuando no se está disputando la pelota. Pero Infantino no entiende que el fútbol (o soccer, como tal vez él le llame), se trata de picardías que nada tienen de malo -como perder tiempo- y que son parte de la filosofía futbolera.