Gianni Infantino: Polémica frase sobre obreros fallecidos

En ese sentido, el presidente de FIFA había pedido por "una vida digna para los africanos", relacionándolo con la posibilidad de organizar una Copa del Mundo más seguida que la habitual.

No podemos decirle al resto del mundo, 'danos la plata y los jugadores', tambien tenemos que incluirlos, mejorarlos, no darles caridad sino darles esperanza a los africanos para que no tengan que cruzar el Mediterráneo para, quizás, poder tener una vida digna, pero muy probablemente para encontrar la muerte en el mar. El fútbol se trata de dar oportunidades, alegría y esperanza, lanzó, dando a entender que el Mundial bienal podría ser la solución a la crisis de los refugiados en Europa

"En Europa se celebra el Mundial dos veces a la semana, porque están los mejores jugadores del mundo", haciendo hincapié en las diferencias deportivas que hay entre todos los continentes. "El fútbol avanza en una dirección en la que unos pocos lo tienen todo y una gran mayoría no tiene nada. El fútbol no es un mero deporte, son oportunidades, es esperanza, equipos nacionales, tiene que ver con el país, con el corazón, la alegría, y no podemos decir al resto del mundo que nos den el dinero y los buenos jugadores, y vean fútbol sólo por la televisión", había dicho Gianni Infantino en su controversial discurso.

image.png Gianni Infantino y los discursos, asuntos separados.

