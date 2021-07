Germán Chiaraviglio fuera de los JJOO por covid: Duro relato

En el Sudamericano de Ecuador, que se realizó en mayo, Chiaraviglio había obtenido la medalla de oro con un salto de 5.55 metros.

tokio juegos olimpicos.jpg Germán Chiaraviglio es uno de los más de 150 contagiados por covid en los JJOO de Tokio 2020.

¿Qué dijo Germán Chiaraviglio?

El finalista olímpico en el salto de garrocha explicó lo sucedido en los Juegos Olímpicos, a través de su cuenta de Instagram:

“¡Se terminó Tokyo para mí!”, comenzó diciendo Chiaraviglio, quien dio positivo para coronavirus el miércoles 28/07.

"Desde que llegué a la villa Olímpica, nunca llegué a ‘disfrutarla’. Desde el día 1, me avisaron que daba positivo de Covid en la muestra de saliva y eso derivaba en un aislamiento preventivo y un Hisopado PCR para contrastar. (La espera era de 3 horas). Luego recibía la hermosa noticia del resultado ‘NEGATIVO’ y me dejaban volver a hacer vida normal. Eso sucedió tres días seguidos, positivo de saliva, negativo de Hisopado. A esa altura ya me costaba dormir en la noche y vivía durante el día sabiendo que al otro día a la mañana me iban a llamar y nuevamente aislamiento. Hasta que el Miércoles 28 el Hisopado también dio positivo y ahí supe que todo se terminó”, explicó el atleta.

Y continuó: “Es muy duro de procesar algo así, seguramente me lleve mucho tiempo. Este Juego Olímpico sabíamos que era distinto y con reglas diferentes, y acá estoy, me tocó a mí”.

“Agradezco a las personas que estuvieron y están cerca y a todos aquellos que me hicieron llegar su mensaje de amor y cariño. Vivir esto muy difícil, pero también pasará”, finalizó.

Atletas con Covid

Algunos atletas que han manifestado públicamente que dieron positivo por covid en los Juegos Olímpicos son:

Estados Unidos

Katie Lou Samuelson - Baloncesto 3x3

Coco Gauff - Tenis

Kara Eaker - Gimnasia

Taylor Crabb - Voleibol de playa (Según NBC)

Bradley Beal - Baloncesto (Incluido en el protocolo de salud y seguridad, pero no ha revelado públicamente una prueba de covid-19 positiva)

Bryson DeChambeau - Golf

República Checa

Pavel Sirucek - Tenis de mesa

Ondrej Perusic - Voleibol de playa

Michal Schlegel - Ciclismo

Markéta Sluková-Nausch - Voleibol de playa

Barbora Hermannova - Voleibol de playa (Se descartó porque su pareja Sluková-Nausch dio positivo por covid)

Simon Nausch - Voleibol de playa (entrenador)

Gran Bretaña

Amber Hill - Tiro

Dan Evans - Tenis

Johanna Konta - Tenis

México

Héctor Velázquez - Béisbol

Sammy Solis - Béisbol

Países Bajos

Finn Florijn - Remo

Candy Jacobs – Skateboarding

Reshmie Oogink - Taekwondo

Sudáfrica

Thabiso Monyane - Fútbol

Kamohelo Mahlatsi - Fútbol

Australia

Alex de Minaur - Tenis

Chile

Fernanda Aguirre - Taekwondo

Rusia

Ilya Borodin - Natación

Portugal