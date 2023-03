GARNACHOLESIONADOSINAMISTOSOSEINTENTODEBLINDAJEFOTO2.jpg Alejandro Garnacho sufrió una lesión y quedará afuera de los partidos de la Selección Argentina mientras se intenta un blindaje.

Además de Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Leandro Paredes (Juventus), Alexis Mac Allister (Brighton), Guido Rodríguez (Betis), Alejandro Gómez (Sevilla), Enzo Fernández (Chelsea), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Thiago Almada (Atlanta United) y Ángel Di María (Juventus), Lautaro Martínez (Inter), Julián Álvarez (Manchester City), Paulo Dybala (Roma), Ángel Correa (Atlético de Madrid) y por supuesto el capitán Lionel Messi (PSG).

A la lista de 26 que estuvieron en el último mundial se suman los juveniles: Lautaro Blanco (Elche), los mediocampistas Maxi Perrone (Manchester City), Facundo Buonanotte (Brighton), Valentín Carboni (Inter) y el delantero Alejandro Garnacho (Manchester United).

Por otro lado, se producen los regresos de jugadores que se perdieron la cita mundialistas pero que forman parte de las habituales convocatorias de Scaloni: Giovani Lo Celso, Nicolás González, Nehuén Pérez y Emiliano Buendía.

Con respecto a los juveniles que se sumen al proceso se resalta la ausencia de Matías Soulé de Juventus y de Nicolás Paz de Real Madrid, presente en el último sudamericano Sub 20.

Entre los convocados, sobresalía la figura del juvenil Alejandro Garnacho, que es considerado una de las promesas del fútbol mundial. Por eso, Scaloni convocó al delantero del Manchester United para la doble fecha de marzo e intentarán blindarlo para que no sea elegible por la Selección de España. ¿De qué manera pueden retenerlo?.

En el Congreso de FIFA realizado en septiembre de 2020, se aprobaron nuevas disposiciones sobre las condiciones que deben cumplir los futbolistas para jugar en dos selecciones diferentes en su carrera. Un futbolista puede cambiar de selección si cumple ciertos requisitos:

. Si en el momento de jugar su último partido de competencia oficial no había cumplido aún 21 años; . Si al momento de jugar su primer partido de competencia oficial con su federación actual ya poseía la nacionalidad de la otra federación a la cual quiere representar;

. Si jugó un máximo de tres partidos internacionales “A” de cualquier competición, ya sea oficial o no;

. Si transcurrieron, al menos, tres años desde que jugó el último partido internacional “A”;

. Si jamás participó de un partido internacional “A” en la fase final de un Mundial FIFA o de un torneo de confederaciones.

Garnacho, uno de los proyecto de la Selección Argentina de cara al futuro, y ya tuvo algunos acercamientos a la “Albiceleste”: fue convocado por Scaloni para la fecha FIFA de marzo de 2022, pero no fue ni al banco; además, fue incluido en la preselección para el Mundial de Qatar. En esta fecha de marzo, ante Panamá y Curazao, tendrá nuevamente la oportunidad de volver a compartir entrenamiento con los Campeones del Mundo y, quizás, de jugar algunos minutos con la camiseta nacional.

Alejandro Garnacho, de madre argentina y padre español, no sólo es seguido por la “Albiceleste”, sino también por la “Roja”. Sin embargo, en este último tiempo, el futbolista dejó ver alguna inclinación hacia Argentina en varios de sus posteos de Instagram, en donde no sólo celebró la obtención de la Copa del Mundo, sino también apoyó a sus compañeros en el Sudamericano Sub 20.

Es más, el delantero exhibió la bandera nacional en la obtención de la Carabao Cup y se había expresado al ver su nombre en la lista de convocados.

La prensa inglesa retrató la salida de Garnacho del estadio con una bota de protección en la pierna derecha y caminando con la ayuda de muletas.

La Selección Argentina disputará dos partidos amistosos ante Panamá, el 23 de marzo en el estadio Monumental, y frente a Curazao, el 28 en Santiago del Estero.

Justamente Panamá disputó en la noche de este domingo (12/03) un amistoso en el estadio Pay Pal Park, de Guatemala, ante el seleccionado local, con el que igualó 1 a 1.

Carlos Harvey abrió el marcador para los panameños a los 18’ del primer tiempo y Darwin Lom, de tiro penal, igualó para los guatemaltecos a los 40’ del complemento.

A última hora de la jornada en Inglaterra el técnico del United, Ten Hag, apuntó que la lesión de Garnacho estimaba que no revestía gravedad, y que fue “tan solo un golpe”. El joven atacante convocado por Scaloni estará llegando a la Argentina junto al resto de los citados el próximo lunes 20.

