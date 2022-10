Gallardo: US$ 200 M de jugadores vendidos y Tevez invitado

MARCELOGALLARDOCONFERENCIADEPRENSADESPEDIDADERIVERFOTO2.jpg Marcelo Gallardo no seguirá en River y se vendieron jugadores de las inferiores por casi 200 millones de dólares y Carlos Tevez estará en su despedida. (Foto: Télam)

El espléndido presente exportador de River remite a negociaciones históricas como la de Enrique Omar Sívori a Juventus (10 millones de pesos), que permitió construir una tribuna en el Monumental, o la de Javier Saviola a Barcelona en 38 millones de dólares, de momento la más abultada desde la fundación del club.

Esas operaciones y las 18 de jugadores genuinamente riverplatenses en la era Gallardo ayudan a entender porque históricamente las inferiores son el mejor aliado de los balances.

Las primeras ventas fuertes de los 8 años y medio del ciclo del “Muñeco” Gallardo se dieron en el final del 2015 con jugadores que habían ya debutado en primera pero que con Gallardo tuvieron una confirmación: el volante central Matías Kranevitter y el zaguero Ramiro Funes Mori.

El tucumano Kranevitter fue vendido al Atlético de Madrid en una operación de 9,3 millones de dólares que se acordó a mitad de año, pero el jugador dejó el equipo luego de la final del Mundial de Clubes en Japón.

La salida de Ramiro Funes Mori, que con la llegada de Gallardo armó una histórica dupla central con Jonatan Maidana, se produjo al Everton inglés en un monto por entonces récord para un defensor de River: 14,2 millones de dólares, marca superada luego por Lucas Martínez Quarta.

Ese año también se fue el zaguero central Germán Pezzella al Betis, que pagó en dos veces su pase por un monto total de 5,5 millones de dólares tras sus buenas actuaciones en las finales de la Copa Sudamericana de 2014.

Pero la primera gran venta con Gallardo como DT fue la de Sebastián Driussi, que había debutado con Ramón Díaz y con el “Muñeco” tocó el techo de su rendimiento. Zenit de San Petersburgo invirtió en él unos 24 millones de dólares en 2017.

Emanuel Mammana, que se fue al Lyon de Francia con sólo 34 partidos a cambio de 11,5 millones en 2016 y Martínez Quarta, transferido a Fiorentina por 15,5 millones en 2020 sin haber llegado al centenar de partidos, son otros debutantes que se fueron rápido.

Entre los mediocampistas, el que estuvo al nivel de Enzo Fernández en cuanto a cotización altísima con pocos partidos fue Exequiel Palacios, por quien el Bayer Leverkusen pagó la cláusula de 20 millones de dólares en 2019 a cambio del 75% del pase.

Otro jugador que creció con Gallardo, Gonzalo Montiel, uno de los laterales del seleccionado argentino, se marchó a Sevilla el año pasado por un monto de 11,5 millones por el 80 por ciento del pase del lateral derecho, tras jugar solo tres temporadas de titular.

Santiago Sosa vendido al Atlanta United de la MLS en 6 millones de dólares y Gio Simeone al Genoa en 7,4 millones son dos ejemplos de jugadores que se iniciaron con Gallardo pero que emigraron a valores muy altos a pesar de no tener continuidad en el equipo.

Finalmente, otros jugadores nacidos en el club que aportaron a esta suma millonaria fueron Éder Álvarez Balanta, que pasó al Basilea de Suiza en 2016 por 4,7 millones de dólares y Alexander Barboza transferido a Independiente por 3 millones de dólares.

El zaguero Víctor Cabrera, vendido al Montreal Impact de Canadá en 2016 por 1,6 millones de dólares y Tomás Martínez, que usó la 10 en los primeros años del Muñeco y en 2016 pasó al Braga de Portugal por 1,8 millones de dólares, son otros dos nombres de la lista.

También está el caso de Facundo Medina, que luego de Talleres se fue a Francia y aportó 2,6 millones o el de Guido Rodríguez transferido a Xolos de México en 2,5 millones tras volver de Defensa.

Este fenómeno, que no es nuevo, pero si inédito en la historia por cantidad y valores, seguramente continuará con las futuras transferencias de los valores que Gallardo incluyó en el primer equipo.

Santiago Simón o el defensor Héctor David Martínez, quien debutó en el seleccionado paraguayo tras ser dirigido por Gallardo, podrían ser los próximos nombres para mantener la tendencia exportadora del club que, como nunca, hace honor al histórico mote de “Millonario”.

Por otra parte, el “Apache” Tévez será testigo de la gran despedida que tendrá Gallardo este domingo (16/10) desde las 20.30 en el partido correspondiente a la penúltima fecha del torneo 2022.

Carlos Tevez nunca se hubiera imaginado que en su primera experiencia como entrenador iba a ser parte, aunque sea indirectamente, de uno de los hechos más importantes de la historia de River y del fútbol argentino.

Pese a la eterna rivalidad, Tevez siempre respetó a Gallardo y siempre que pudo elogió su trabajo.

“Gallardo es el mejor DT de Argentina”, declaró Tevez en noviembre de 2021, unos meses después de haber jugado su último partido como jugador profesional.

La etapa de Carlos Tevez como director técnico lleva apenas cuatro meses y será la primera vez que se mida con Marcelo Gallardo pero como jugador lo enfrentó en varias oportunidades.

La más recordada fue la serie de la final de la Copa Libertadores de 2018.

En ambos partidos, el delantero fue suplente pero tuvo participación. En la ida, en La Bombonera, reemplazó a Sebastián Villa en el minuto 73 y en la vuelta, en Madrid, entró por Julio Buffarini en el segundo tiempo de la prórroga.

Unos meses antes, en marzo de 2018, Carlos Tevez jugó desde el arranque en la final de la Supercopa Argentina en Mendoza que River ganó por 2 a 0.

En la siguiente edición de la Libertadores, Tevez volvió a perder contra el River de Gallardo en las semifinales.

En el torneo local, Carlos Tevez tuvo saldo a favor ya que solo perdió uno de los seis Superclásicos que disputó contra Carlos Gallardo.

El festejo más importante fue en 2017 cuando el “Apache” Tevez se destacó con un doblete en el triunfo por 4-2 en el estadio Monumental.

Seguramente en la previa del inicio del partido, Tevez y Gallardo se saludarán y retratarán otro momento histórico para el fútbol argentino.

Marcelo Gallardo anunció a primera hora de la tarde de este mismo jueves (13/10) que no seguirá en River Plate. El “Muñeco” lo expresó en una conferencia de prensa y sorprendió a todo el mundo millonario.

Tras ocho años y 14 títulos conseguidos Gallardo no seguirá en la institución de sus sueños, así lo expresó en una conferencia especial en Núñez durante esta mañana:

“Voy a ser breve, vengo a hacer un anuncio claramente. Estoy en presencia del presidente, Jorge (Brito), Matías (Patanian) y Enzo (Francescoli), a los cuales anoche les comuniqué que es mi final de contrato: no seguiré en el club”, disparó el técnico sorprendiendo a todo el mundo River.

“Es una de las decisiones más difíciles y sentidas. Sabía que iba a ser un momento muy delicado para expresarme (...) y más allá del anuncio estoy acá para agradecer a las personas que confiaron en mí por su don de gente y por su amistad. Agradecerle a Jorge y Matías por haberme dado la posibilidad de expresarme con libertad para desarrollar nuestro trabajo. Agradecer a un montón de personas que acompañaron este proceso durante ocho años y medio. Agradecer claramente a todo mi cuerpo técnico, a toda la gente que trabajó conmigo y que me mantuvo con fuerzas para seguir en una vorágine permanente de mucho esfuerzo y mucho tiempo. Han ampliado el club por el cariño y el respeto que tuvieron para con nosotros durante todo este tiempo”.

“A cada uno de los jugadores que han pasado en esta etapa, en esta hermosísima etapa de ocho años y medio, a todos los que han tenido la grandeza para vestir esta camiseta y para ser entrenador por este cuerpo técnico, con aciertos y errores pero que se han puesto a disposición”, continuó expresando el “Muñeco” Marcelo Gallardo a lo que agregó:

“El largo camino recorrido me hace sentir un orgullo. Orgullo es la palabra que quiero destacar porque hemos vivido muchísimas cosas a lo largo de estos años, algunas hermosas y otras no tanto, pero eso hace a un grupo que siempre miró hacia adelante y que nunca claudicó”.

“Todo tiene un final y es el momento de cerrar un ciclo muy valioso. Por último agradecerle al hincha que en cada pequeño homenaje que me han hecho al entrar a un campo de juego, sobre todo en estos años será un recuerdo imborrable para mí por semejante muestra de amor y de afecto que han tenido para conmigo y todo mi grupo de trabajo. Si bien voy a terminar mi vínculo como corresponde, cuando me comprometo con algo es terminarlo como debe ser, es muy posible que el domingo tenga mi último partido en el Monumental. Simplemente quiero decirles gracias por todo el amor que me brindaron. Ha sido una historia hermosísima”, concluyó el capataz emocionado.

Igualmente, el entrenador no evidencio el porqué real de su salida, a pesar de que expresó que ‘sentía que su mandato era un ciclo terminado’. Se esperará por mayor información para dar cuenta de sus razones.

Los sucesores que suenan

Y ante esta salida de Gallardo comienzan a sonar en el boca en boca y los medios diferentes nombres para ocuparse del cargo y seguir el linaje que el ahora ex técnico dejó.

El primero que surge fácilmente es el de Matías Biscay, el ex futbolista y mano derecha del “Muñeco” Gallardo en el banco. El ayudante del técnico ya se ha sentado en el trono cuando el DT estaba ausente y tiene una gran experiencia ni más ni menos que en el mejor ciclo de la historia de River.

Por otro lado, se habla también de Hernán Crespo, actual técnico del Al-Duhail (equipo de catar) y con pasos por Banfield, Defensa y Justicia, Sao Paulo y demás. Pareciera que River buscaría repatriar a algún personaje que tenga llegada con el club, por eso suena el ex nueve de la Selección Argentina.

Por último, suena Martín Demichelis, actual entrenador de la reserva del Bayern Múnich. El técnico ya había sido supuestamente sondeado por el club de Núñez y está entre ceja y ceja de los directivos que buscan una apuesta fuerte.

