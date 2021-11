Gallardo antes que River Plate: La carta a Papa Noel

Buscado en buena parte de Europa, el DT 'millonario' sonó para varios equipos, incluido el FC Barcelona.

image.png Marcelo Gallardo definirá su futuro en los próximos días.

En ese sentido, el DT más ganador de la historia del club, definirá su futuro en las próximas horas, que según dicen serán cruciales.

¿Será la selección de Uruguay?

¿Flamengo es una tentación?

¿Europa?

¿O será como en 2017 y seguirá llenando de gloria a River Plate?

El objetivo

Las elecciones presidenciales se celebrarán el próximo sábado (4/12). Un día antes del partido en el que River recibirá a Defensa y Justicia, justamente para evitar cualquier tipo de inconveniente. Por primera vez en 8 años, Rodolfo D'Onofrio dejará su cargo presidencial en el club de Núñez.

Con aspiraciones más políticas que futbolísticas, D'Onofrio hizo un balance de su gestión y aseguró que "se cumplieron todos los objetivos".

No me veo en una reposera tomando sol. Por mi carácter en algún lío me voy a meter, pero no en River No me veo en una reposera tomando sol. Por mi carácter en algún lío me voy a meter, pero no en River

La idea es que continúe en AFA y trate de ayudar al fútbol argentino. Con Tapia hablé de hacer una refundación en AFA, para ubicarse nuevamente en el fútbol sudamericano, en el fútbol mundial, que vuelva a tomar las posiciones que ya volvió a tomar, pero hacerlo más fuerte La idea es que continúe en AFA y trate de ayudar al fútbol argentino. Con Tapia hablé de hacer una refundación en AFA, para ubicarse nuevamente en el fútbol sudamericano, en el fútbol mundial, que vuelva a tomar las posiciones que ya volvió a tomar, pero hacerlo más fuerte

Dijo el actual presidente de River, en exclusiva con Infobae.

image.png Rodolfo D'Onofrio dejará su cargo de presidente en River Plate.

En su primer postulación a la presidencia, en 2009, Rodolfo D'Onofrio terminó en segundo puesto por 2 votos, detrás de Daniel Passarella.

En 2013, mayor cantidad de gente se acercó a votar y D'onofrio consiguió más de la mitad de los votos, convirtiéndose en el presidente de River Plate.

Por último, en 2017 aplastó a sus contrincantes y se llevó el 74% de la votación, la cual lo extendió como dirigente hasta 2021.

Al igual que los opositores al oficialismo, bah, seamos sinceros. Al igual que todo River, la cartita de D'Onofrio a Papa Noel tiene una gran ilusión, que siga Marcelo Gallardo.

El mismo Jorge Brito, principal candidato y sucesor de Rodolfo D'Onofrio, aseguró que hay una buena comunicación con Gallardo y que se hará el esfuerzo necesario para conseguir la firma del 'muñeco'.

Quedará por verse el tema más importante en la agenda de River, si Gallardo se queda o se va.

Candidatos

En los primeros días de noviembre se presentaron las 4 listas con los cargos definidos, de cara a los comicios en River.