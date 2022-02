Futbolistas temen por sus vidas y Carrascal volvería a River

El atacante es integrante en este momento del conjunto nacional ruso y estará en el repechaje para Qatar 2022 frente a Polonia.

Por otra parte, el delantero argentino Claudio Spinelli, jugador de Oleksandria de la Liga Premier de Ucrania, decidió escapar hacia Polonia junto a otros compañeros, luego del ataque de Rusia.

CARRASCALPORTADAUCRANIARUSIAFOTO3.jpeg Los futbolistas de distintos equipos temen por sus vidas a raíz del conflicto armado entre Rusia y Ucrania. De ahí, Jorge Carrascal volvería a River.

El ex Gimnasia y Esgrima La Plata se subió a una camioneta que les puso el club con destino a la frontera entre Ucrania y Polonia.

“Se está escapando, agarró sus pocas cosas del departamento en el que vive y está tratando de escaparse. Está yendo en una ruta hacia Polonia. Es una pesadilla esto”, relató Claudio Spinelli padre en diálogo con Radio 10.

Spinelli, de 25 años, es uno de los siete futbolistas argentinos que juega en el fútbol de Ucrania tanto en primera como en segunda división.

El delantero, que también pasó por Tigre, San Martín de San Juan y Argentinos Juniors, llegó a Ucrania en julio de 2021 luego de un breve paso por Eslovenia.

CARRASCALPORTADAUCRANIARUSIAFOTO4.jpg Los futbolistas de distintos equipos temen por sus vidas a raíz del conflicto armado entre Rusia y Ucrania. De ahí, Jorge Carrascal volvería a River.

A fin de año, Claudio Spinelli estuvo en nuestro país para casarse con su pareja, Cielo López, quien estaba viajando para acompañarlo en Ucrania.

“Se quedó en la escala que hizo en París”, contó el padre de Spinelli en la misma entrevista radial.

En la primera división de Ucrania, que tiene como líder de los 16 equipos participantes a Shakhtar Donetsk, también están Francisco Di Franco (Dnipro) y Fabricio Alvarenga (Rukh Lviv).

Di Franco debutó en Boca Juniors y es el que más tiempo lleva en Ucrania ya que en 2017/18 llegó a Karpaty y desde la 2019/20 juega en Dnipro.

CARRASCALPORTADAUCRANIARUSIAFOTO5.jpg Los futbolistas de distintos equipos temen por sus vidas a raíz del conflicto armado entre Rusia y Ucrania. De ahí, Jorge Carrascal volvería a River.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, el futbolista publicó los pedidos de ayuda para intentar salir del país.

El misionero Alvarenga, surgido de Vélez Sarsfield, jugó la temporada pasada en Olimpik Donetsk y para la presente pasó a Rukh Lviv.

El ex Morón también se expresó a través de las redes sociales con un llamativo mensaje que se viralizó rápidamente.

“Cuando las cosas van bien a todos les chupa un huevo, a nadie le importa. Hacen de cuenta que no existís. Pero cuando pasa algo malo, ahora todo el mundo quiere mandarte mensaje, llamar, hacer notas. No rompan los huevos, periodistas”, escribió Alvarenga en una historia de Instagram.

En la segunda división, Metalist, club que en 2013 tuvo a los argentinos Marco Torsiglieri, Cristian Villagra, José Sosa, Sebastián Blanco, Juan Manuel Torres y Jonathan Cristaldo, incorporó hace un mes al mediocampista de Vélez Sarsfield Gerónimo Poblete.

El vínculo de los jugadores argentinos con Metalist es mediante el representante Ricardo Giaccone.

En 2014, los mismos futbolistas se fueron del club por otro conflicto bélico.

Karpaty Halych, de la tercera división, están los argentinos Iker Scotto, hijo de Darío (delantero con pasado en Boca) y salido de Banfield, David Vallejos (inferiores de San Lorenzo) y Lucas Patanelli, quien tuvo pasos por las divisiones menores de Independiente y Vélez.

En tanto, Andriy Shevchenko, exgoleador y director técnico del seleccionado ucraniano, pidió este mismo jueves (24/02) por el cese de la invasión del gobierno ruso a su país ya que su “gente y familia están bajo ataque”.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el exdelantero de Milan, de Italia, realizó un pedido por la “paz” ya que la “guerra no es la respuesta”.

“En las primeras horas, Rusia inició una guerra a gran escala. Mi gente y mi familia están bajo ataque. Ucrania y su población quieren paz e integridad territorial”, inició su mensaje Shevchenko.

“Por favor, les pido que apoyen a nuestro país y llamen al gobierno ruso a detener su agresión y violación de los derechos internacionales. Sólo queremos paz. La guerra no es la respuesta”, finalizó el delantero que participó del Mundial 2006 con Ucrania.

Entre 2016 y 2021, Shevchenko dirigió al seleccionado ucraniano y a fin del año pasado tuvo una breve experiencia como DT de Genoa, de Italia.

Por otro lado, Jorge Carrascal, flamante refuerzo de CSKA Moscú, analiza por estas horas volver al club de Núñez.

El atacante colombiano dejó el “Millonario” la semana pasada, fue presentado en el conjunto moscovita y hasta tuvo un fallido debut en un amistoso de preparación: fue expulsado a la media hora de juego. No obstante, todavía no hizo su estreno oficial y hay grandes chances de que no lo haga por el conflicto entre ambos países.

Si la situación en Rusia empeora, el representante de Carrascal baraja la posibilidad de que rescinda su contrato en CSKA Moscú y regrese a River, club dueño de su pase.