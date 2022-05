La peor derrota de Pep Guardiola abrazado ahora a la Premier

Pero el suplente del Real Madrid, Rodrygo, anotó 2 veces, en el minuto '90 y en el minuto '92, y hubo prórroga. Es increíble que algo así le pueda suceder a un partido clave a un equipo del nivel del City, que se enfoca en el concepto de 'intensidad' sobre el rival.

Luego, Benzema convirtió un tiro penal para enviar al Real Madrid, 13 veces campeón, a la final en París el 28/05.

El City, que soñaba con una final 100% inglesa, quedó afuera.

No puede redimirse de la derrota 2021 en la fina.

Guardiola no consigue el único título que realmente quieren ganar él y el City.

Desde los días en el FC Barcelona, Guardiola intenta y no puede. El Bayern Múnich lo consiguió antes y después de Guardiola, pero no con él. En el City lo persigue la frustración.

Sí, todavía el City se encuentra 1 punto por delante del Liverpool en la carrera por la Premier League, que sería el premio consuelo, pero ¿puede realmente levantarse después de este golpe devastador?

El estadio Santiago Bernabéu ha visto algunas noches europeas increíbles a lo largo de los años, pero pocas pueden igualar el drama y la emoción de esta ocasión.

El Real Madrid parecía acabado cuando el City marcó el 0-1, en el minuto 73: Bernardo Silva cronometró su pase antes de que Riyad Mahrez enviara un disparo que ingresó por el primer poste de Thibaut Courtois.

El Real Madrid estaba desesperado. Entonces ingresó el suplente brasileño Rodrygo. El reloj avanzaba.

guardiola2.jpg Pep Guardiola no puede creerlo.

¿Y ahora?

Ya se sabía antes del partido que el City estaba 'corto' de opciones en su defensa.

Pep Guardiola había comentado sus dudas con Kyle Walker y John Stones para el choque de peso pesado.

El City había ganado 4 a 3 en el partido de ida, con goles de Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus, Phil Foden y Bernardo Silva.

Kyle Walker necesitaba un descanso. Quizás una oportunidad Jack Grealish, fichaje récord del City, en el banco de suplentes contra el Atlético de Madrid, el Liverpool y la ida ante el Real Madrid.

Guardiola había favorecido a Riyad Mahrez y Phil Foden. Armando el rompecabezas viajaron a España.

Pep Guardiola siempre ha logrado excelentes trabajos: FC Barcelona, Bayern Múnich, Manchester City... gozó de gigantescos presupuestos para adquisición de talentos en nombre de un supuesto método de juego no convencional. Pero él no es el entrenador con mejores estadísticas. Sí goza de un marketing personal envidiable.

A Guardiola se le conoce como un hombre que hizo campaña por la liberación de los presos políticos en su Cataluña natal (aunque trabaja muy feliz en un equipo propiedad de jeques vinculados a un Estado violador de los derechos humanos), recientemente habló en favor de Ucrania pero... en lo deportivo ahora soporta la acusación de sus críticos de ser un fraude, y la invitación '¿Por qué no diriges el West Ham o el Crystal Palace a ver qué onda?'.

En su 1ra. semifinal de Champions League contra el Real Madrid en 2011, el FC Barcelona de Lionel Messi terminó ganando su 2do. título en 3 años. Guardiola no lo ha ganado desde entonces y ahora tiene 6 derrotas en semifinales con su nombre y apellido, y 3 salidas consecutivas en cuartos de final con el City entre 2018 y 2020.

Guardiola fue claramente culpable cuando envió al Bayern Múnich, en una configuración de ataque arrogante, para que el Madrid lo hiciera pedazos en 2014.

En las derrotas de City en 2018 y 2019 ante Liverpool y 'Spurs' intentó planteos más sofisticados en lo táctico pero fracasaron, incluso si Sergio Agüero no hubiese fallado el penal en el Tottenham Hotspur Stadium.

En 2020, eligió un 3-5-2 absurdo para enfrentarse al Lyon y recibió goles de contraataque.

En la final de 2021 pareció haber aprendido la lección aunque resultó muy extraño que un entrenador que como jugador fue mediocampista de contención no eligiera a un mediocampista de contención para jugar en el centro del esquema contra el Chelsea, que le ganó 1 a 0.

¿La derrota del Manchester City ante el Real Madrid fue culpa de Pep Guardiola?

guardiola3.jpg Pep Guardiola no puede creerlo.

Cambiar el chip

Es una hoja de antecedentes penales bastante condenatoria para Guardiola que se hubiesen olvidado con otro resultado. Al fin de cuenta, durante 180 minutos ante el Real Madrid, su planteo táctico fue correcto.

El City estuvo absolutamente electrizante durante el partido de ida, tomando una ventaja de 2-0 y atravesando al Madrid repetidamente antes del medio tiempo. Sin embargo, sus jugadores desperdiciaron ocasiones claras y el equipo de Carlo Ancelotti -inspirado en el indomable Karim Benzema- remontó 2-0, 3-1 y 4-2, para jugar la revancha con apenas 1 gol de diferencia.

Las ocasiones desperdiciadas son un drama permanente para el City y tal vez la famosa intensidad de Guardiola hace que sus jugadores se pongan tensos cuando ven el blanco de los ojos del arquero, opinan muchos periodistas ingleses. Pero esa intensidad también consiguió rachas de 20 partidos invicto, por lo que las ventajas superan a las desventajas.

En el Bernabéu, Guardiola mantuvo una fórmula similar a la de la semana anterior, pero su equipo no estaba en su mejor momento. Sin embargo, tal como lo hicieron durante el partido de vuelta de cuartos de final en el Atlético de Madrid, sus jugadores lograron mantenerse firmes durante algunos momentos difíciles.

Ppero esto no fue como Bayern vs. Madrid en 2014 o Liverpool vs. City en 2018. El City tenía el control antes de ir al descanso, lo tuvo menos después. Luego ocurrió una bandera roja: ¡Guardiola sacó a Kevin De Bruyne por Ilkay Gundogan!

Inicialmente no se notó el problema porque Riyad Mahrez puso al City al frente apenas 1 minuto después de la salida de De Bruyne.

Jack Grealish también tuvo un impacto positivo, ya que 2 veces estuvo muy cerca de anotar (¡ay las oportunidades perdidas!). Los reemplazos de Guardiola no siempre son su punto fuerte pero esta vez parecieron funcionar.

La sustitución forzada fue clave: Kyle Walker había arrastrado su cuerpo durante 72 minutos. Los 6 goles que recibió el City en la eliminatoria fueron sin el lateral derecho de Inglaterra en el campo, mientras que Rubén Dias se veía exactamente como un jugador que intenta recuperar la forma después de una lesión. Y esto sucedió mucho antes de que Benzema concretara el penal decisivo en el comienzo del tiempo extra.

Una defensa de 4 reorganizada pero comprometida por las lesiones podría convertir a Guardiola en una víctima de las circunstancias en lugar de ser el arquitecto de su propia caída.

Eso no significa que este revés no deba sentirse como la mayor decepción para él y sus jugadores. Ahora deberá reagruparlos velozmente. Si lo consigue y obtiene el bicampeonato, ya que es el campeón vigente,

Si recupera el ánimo y retiene el título de la Premier -es el campeón vigente- pese al acecho del Liverpool, podría considerarse su mayor triunfo. Se desconoce cuánto le servirá.

