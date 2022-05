Conmebol y UEFA negocian reforma del torneo Liga de Naciones

Daily Sabah plantea el problema de la selección de Turquía, en el grupo C de la Nations League se enfrentará a Islas Feroe el 04/06, antes de los partidos contra Lituania el 07/06 y 14/06 y contra Luxemburgo el 11/06. El entrenador alemán Stefan Kuntz dice que el proceso es "complicado" pero que se enfocaron en las victorias. "Jugaremos 4 partidos, a intervalos cortos. Es complicado. Pero puede que nos dé acceso a la Eurocopa. Sé que no es fácil para los jugadores centrarse en los partidos de selecciones al final de temporada en sus ligas. Pero deben tener en cuenta que se enfrentarán a las mejores alineaciones de otras selecciones, no deben pensar en vacaciones."

Interesante el caso del defensor Andy Robertson: jugó la final contra el Real Madrid y ya está con Escocia para el desempate de clasificación para la Copa del Mundo del miércoles 01/06 contra Ucrania. Si Escocia gana, se enfrentará a Gales en Cardiff el domingo 05/06 por un lugar en Qatar, pero aún debe jugar 3 partidos más de la Liga de Naciones (2 contra Armenia y 1 contra la República de Irlanda en el Grupo B1). Él se quejó:

Es mucho después de una temporada intensa para todos. Estás pidiendo que tengamos 8 o 9 días de vacaciones, lo que no creo que sea justo. Es mucho después de una temporada intensa para todos. Estás pidiendo que tengamos 8 o 9 días de vacaciones, lo que no creo que sea justo.

Flamante ganador de la Champions League, Karim Benzema se une al equipo de Francia que jugará 4 partidos en la Liga A, Grupo 1. Francia juega el viernes 03/06 contra Dinamarca y luego un ida y vuelta contra Croacia, y Austria.

El equipo de Didier Deschamps se prepara para la defensa de su Copa del Mundo 2018, pero también de la Nations League que ganó en octubre 2021, cuando derrotó a España en la final de Milán con gol de Benzema en su regreso a la selección tras un exilio de más de 5 años. Es el favorito a ganar el Balón de Oro 2022, y todos preguntan cómo será la delantera con Kylian Mbappé.

CONMEBOL vs UEFA ¿Cómo se jugaría la la liga de naciones hoy en día? Te lo explico

Los sudamericanos

Entonces, el Daily Sabah avanza sobre otro tema muy interesante, en la 3ra. edición de la Liga de las Naciones o Nations League, que ganó Portugal en 2019, una iniciativa para reemplazar amistosos sin sentido que jugaban las selecciones en esta temporada del año. (No se jugó en 2020 por la pandemia):

"Bélgica, Países Bajos, Polonia y Gales han declarado su interés en albergar las semifinales y la final del torneo en junio 2023. Después de eso, existe la posibilidad de que los equipos sudamericanos puedan unirse a una versión ampliada de la competencia."

"Lo estamos discutiendo y es una posibilidad, pero por ahora no somos muy concretos", dijo a la agencia AFP el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, la semana pasada.

"Los entrenadores europeos de selecciones no están contentos porque ya no juegan sudamericanos en amistosos, y los sudamericanos aún más. Puede ser una competencia interesante pero hay que ver cómo la colocamos".

"La estrecha relación entre la UEFA y el organismo rector sudamericano Conmebol ya ha llevado a la celebración de la finalísima del miércoles 01/06 entre los campeones europeos Italia y los ganadores de la Copa América Argentina en Londres."

---------------------------

Más contenido en Urgente24:

El Gobierno cruza a Lanata por el gasoducto (pero una renuncia lo complica)

Advertencia del cristinismo: "No se soluciona con una reunión"

Dólar blue estancado y sigue por detrás de los financieros

La Matanza, virtual ring de una interna 'sangrienta'

Javier Milei acelera en Córdoba: Un humorista, ¿candidato?