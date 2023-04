¿Fútbol? Contra México, la Selección juega más que fútbol

No se trata solamente de un partido en el Grupo C. Tampoco es sólo una final para definir si seguirá o no en la competencia. Hay 4 años de trabajo colectivo, esfuerzos, anhelos de jugadores que, luego de muchas dudas, y en especial desde el triunfo en la Copa América, logró provocar empatía con los amantes del deporte profesional.