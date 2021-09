Fútbol argentino: el pésimo presente del arbitraje

La fecha estimada de la llegada del VAR es para inicios de 2022.

Los horrores arbitrales

Este fin de semana del viernes (17/09) dejó bastantes errores arbitrales en la Liga Profesional de Fútbol.

Godoy Cruz vs. Sarmiento de Junín: Corría el minuto 95' y Sarmiento parecía que se llevaba la victoria en el Feliciano Gambarte, estadio de Godoy Cruz Antonio Tomba. Martín Ojeda tiró un centro cruzado desde el lado izquierdo del ataque de Godoy Cruz y Cristian Colmán puso un cabezazo inatajable para Manuel Vicentini, arquero de Sarmiento. Lo cierto es que Colmán estaba 1 metro adelantado, lo que valió a Sarmiento la pérdida de 2 puntos y el empate final.

Hace 2 fechas atrás, Sarmiento de Junín fue gravemente perjudicado por el juez de línea que marcaba el ataque de Lanús. En ese partido, José 'Pepe' Sand abrió la cuenta del granate con un gol casi 2 metros en off-side. Todos errores arbitrales que privan a un club como Sarmiento -que está comprometido con la zona baja- de ganar partidos y sumar puntos para permanecer en Primera División. Sarmiento está 24° en la tabla de promedios, a 2 del último.

image.png Gol de José Sand en posición adelantada, ante Sarmiento de Junín. Fútbol argentino.

Racing vs. Talleres de Córdoba: Uno de los mejores partidos de la fecha no tuvo un arbitraje a la altura, esta vez, por Patricio Loustau. La expulsión a Enzo Copetti (Racing) a los 7' no pareció dejar dudas, bien expulsado. Luego el árbitro oriundo de Lomas de Zamora se cansó de inclinar la cancha para el local, una expulsión polémica a Héctor Fértoli (Talleres), como para "compensar", y un penal mal sancionado sobre Darío Cvitanich, que le permitió a Racing igualar el marcador mediante la ejecución de Lisandro López. Sobre el final del partido Talleres lo ganaría con un soberbio zurdazo de Enzo Díaz, dándole el 1-2 final para los cordobeses.

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1439344543661498368 #LPFxTNTsports | ¡No dudó Loustau! Enzo Díaz y Darío Cvitanich se agarraban en el área, pero el árbitro cobró penal para Racing. pic.twitter.com/1T6J4FkL88 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 18, 2021

De todas maneras los arbitrajes dejan mucho que desear, ya que hoy Talleres da pelea en el campeonato del fútbol argentino y estos errores no pueden seguir ocurriendo y ser determinantes en un partido tan trascendental.

Atlético Tucumán vs. Boca Juniors: El 'Decano' y el 'xeneize' protagonizaron un gran partido. Fue un tiempo para cada uno pero que lo tuvo a Boca más certero en las 2 áreas, por eso se llevó el 1-2 en la provincia tucumana. Lo cierto es que Boca abrió el encuentro por un córner mal sancionado que solo vio Hérnan Mastrángelo, árbitro central del encuentro. Pocos minutos después, Ramiro Carrera debió ser expulsado por una patada en la cabeza de Luis Advíncula.

image.png Brutal patada en la cara de Luis Advíncula. Mastrángelo aplicó el 'siga, siga'.

Además, hubo 2 'planchazos' sobre hombres de Boca, ninguno sancionado con tarjeta roja. Sobre el final llegó la -merecida- expulsión de Franco Mussis (Atlético Tucumán) por una patada a Aaron Molinas sin intención de querer jugar la pelota.

Más allá de las jugadas polémicas y definitorias ya mencionadas, Mastrángelo dirigió pésimo: se equivocó en la mayoría de las jugadas divididas, la mayoría de decisiones mal tomadas, mucha pasividad y falta de carácter para dirigir.

Boca quedó 8° en la tabla, a 8 puntos del líder Talleres de Córdoba.

Bonus track

El 'bonus track' de la fecha se vio ayer (19/09) en la noche del Monumental, entre River y Arsenal de Sarandí.

Sobre el final del encuentro, Enzo Fernández (River) anotaba el segundo gol de los suyos en el último minuto de juego.

image.png Gol mal anulado a Enzo Fernández. River Plate vs Arsenal de Sarandí.

Si bien River ganó y se acerca al líder Talleres, el partido ante Arsenal le costó y mucho. El gol hubiera sido solamente para dejar otro resultado en el marcador, pero.. ¿Y si el partido hubiese estado 0-0 cuando Fernández anotó? Hubiera sido un claro perjuicio para el River de Marcelo Gallardo.