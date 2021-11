Fútbol argentino: El papelón de (casi) todos los grandes

ok.jpg Tabla de posiciones actualizada a la fecha (8/11/2021). (Foto: Promiedos).

En ese sentido, los clubes no pueden poner excusas y hablar de que su cabeza no estaba en la Liga, y sí lo estaba en torneos internacionales.

Boca quedó afuera en 8vos de Final ante Atlético Mineiro en Copa Libertadores,

River quedó afuera en 4tos de Final ante Atlético Mineiro en Copa Libertadores,

Independiente quedó afuera en 8vos de Final de Copa Sudamericana ante Santos,

Racing quedó eliminado en 8vos de Final ante San Pablo en Copa Libertadores, y

San Lorenzo se fue eliminado en Fase de Grupos en Copa Sudamericana.

La temporada seguramente termine con River siendo el mejor de los equipos grandes, por una doble consagración: la paliza histórica por 5-0 a Racing en la Supercopa disputada en marzo, y el torneo local, aquel que lo tiene muy cómodo en la cima del torneo y donde cuenta los días para volver a gritar campeón.

Y se da otro año en donde el equipo de Marcelo Gallardo es ampliamente superior a los demás. Desde el juego, no quedan dudas de que River es más que los otros 25 equipos y la tabla de posiciones lo avala, teniéndolo como único puntero y por una diferencia de 7 puntos a su más inmediato perseguidor, que es Talleres de Córdoba.

Dar vuelta la página

El fin del año calendario será clave para pegar un salto y preparar los próximos objetivos futbolísticos, en los clubes grandes.

Boca Juniors deberá decidir el futuro de su DT, ya que la continuidad de Sebastián Battaglia no está confirmada aún. Con el objetivo de ingresar a la siguiente Copa Libertadores, y ganar la final de la Copa Argentina (con rival a confirmar), el Consejo de Juan Román Riquelme se va preparando para intentar cerrar el año de la mejor manera y con un título bajo el brazo.

image.png Boca Juniors jugará la final de la Copa Argentina en diciembre.

Por su parte, Independiente, se encuentra en las puertas de un acto eleccionario muy aclamado y esperado por la gente. Los últimos años de gestión de Hugo Moyano quebraron la paciencia de la gente y de algunos jugadores, a quienes se les adeuda varios meses de su sueldo. En lo deportivo, el 'Rojo' intentará mantener su puesto de clasificación a Copa Sudamericana, y recibir ese dinero que le otorga el certamen internacional.

image.png Se vienen las elecciones en Independiente. (Foto: Twitter Independiente).

Racing Club intenta acomodarse bajo la nueva conducción de Fernando Gago. Difícilmente se pueda hablar de proyectos, ya que la dirigencia le hizo un contrato por tan sólo 1 año. Con el mismo objetivo que su vecino de barrio, el equipo blanquiceleste buscará aferrarse a la clasificación de la Copa Sudamericana 2022.

image.png Imágenes de la victoria del sábado (6/11), por 2-0 ante Atlético Tucumán.

Y llegó el turno de San Lorenzo. El equipo que dirige interinamente Diego Monarriz, está haciendo la peor campaña de la historia del club. Una economía fundida, un equipo más que flojo desde los nombres y un presidente que no está en las malas. Las 'patas' no están alineadas en San Lorenzo y los hinchas se manifiestan -en unanimidad- en contra de Marcelo Tinelli y del equipo azulgrana. Muy posiblemente, los de Boedo no jueguen ninguna copa internacional el año que viene.