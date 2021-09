Fútbol argentino: Cuándo llega el VAR (y palito para Tapia)

"¿Cuándo lo piensan aplicar?", le interpelaron a Spinosa.

"Consta de 3 etapas: en la primera la Liga recopiló toda la información de los contratos, salarios de los entrenadores, partes impositivas y demás. Lo más importante va a ser el control económico financiero, que es el control general de los clubes. Son controles preventivos, por ejemplo, en donde todo el mundo va a tener que saber que no va a poder contratar si no tiene los indicadores como corresponde, como ya vimos el caso de Messi. También todos en Argentina van a tener las normas contables homogéneas, vamos a tener auditores en cada uno de los clubes. Es un plan integral muy completo para ser justos en este proyecto".

VAR

"Vamos a tener VAR en Argentina, es una inversión muy importante por lo estructural e instrumental. Me parece también que si las competencias internacionales, el Mundial y la Copa América juegan con VAR, vos no podes tener un fútbol argentino sin VAR porque sino parece otro fútbol.

Estamos viendo para que se aplique a partir de cuartos de final de la Copa Argentina, no lo estoy anunciando pero estamos viendo. En la Liga entiendo que va a ser en enero porque no nos parece hacerlo a mitad de la competencia.

Palo para Claudio Tapia

Desde la muerte de Grondona fue todo muy duro para el fútbol, creo que no se ha llegado a un liderazgo claro. 6 años fuimos intervenidos por la FIFA, una Comisión normalizadora que quería privatizar a los clubes, en el gobierno anterior el presidente claramente quería que los clubes se convirtieran en Sociedades Anónimas pero nosotros nos resistimos y lo hemos logrado porque no es un modelo que queremos para la Argentina.

"Creo que fue durísimo, después de la muerte de Don Julio perdimos espacio en FIFA y Conmebol. Sabemos todo lo que hizo por el fútbol argentino a nivel mundial. No nos terminamos de reorganizar, nos falta".

Elecciones en Banfield

Sobre las próximas elecciones en Banfield, ¿Te vas a presentar? Fue la pregunta que le acercó Pablo Ladaga.

"El cierre de listas es dentro de 10 días. Banfield es muy relevante en mi vida, agarré el club literalmente fundido, en el descenso, con 30 millones de dólares de deuda. Hoy, luego de 9 años y con un crecimiento sostenido es otra etapa. Hoy estoy en la Liga pero desde donde me toque voy a ayudar a Banfield".