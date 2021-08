Furia de Diego Godín por los jugadores que perdió Uruguay

“Solo voy decir que la verdad que la competición está desvirtuada por lo sucedido. No es normal que las selecciones no puedan contar con los jugadores que los técnicos consideran seleccionables”, apuntó el futbolista de Atlético de Madrid en declaraciones a los medios en el Aeropuerto de Carrasco tras arribar a Uruguay para sumarse al seleccionado dirigido por Óscar Washington Tabárez.

En principio, la Liga de España recurrió al TAS para prohibir las salidas pero se chocó con un rechazo por parte de la entidad internacional y finalmente perdió en la pelea.

Otro es el caso de la Premier League, que no soltó a Edinson Cavani (Manchester United), debido a la cuarentena posterior a la triple fecha de Eliminatorias. Tampoco estarán Luis Suárez y Sebastián Coates.

EDINSONCAVANIFOTO1.jpg Edinson Cavani no formará parte de la selección uruguaya para la triple fecha de Eliminatorias para el Mundial Qatar 2022.

“En nuestro caso nos toca no contar con Edi y no es normal que los jugadores estén pensando hasta último momento si venir o no porque quedan en el medio”, insistió.

“Todos estaban con la incertidumbre, pero con las ganas de venir a jugar y ese era el primer deseo de todos, pero también sabemos que están los clubes que tienen sus derechos y se hicieron sentir”, afirmó.

LUISSUAREZFOTO2.jpg Luis Suárez no formará parte de la selección uruguaya para la triple fecha de Eliminatorias para el Mundial Qatar 2022.

Por otro lado, la FIFA había señalado que las ligas estaban obligadas a liberar a los futbolistas o, de lo contrario, podrían recibir multas.

“En el pasado hemos hecho frente juntos a problemas globales y en el futuro lo seguiremos haciendo”, indicó Infantino en un comunicado.

“La cesión de jugadores para los próximos periodos internacionales es un asunto de suma urgencia e importancia. Agradezco el apoyo y la colaboración de los diferentes grupos de interés del fútbol durante este difícil periodo”, puntualizó.

Sin embargo, este último fin de semana, el TAS rechazó la medida cautelar solicitada por la organización de la competición española, lo que permitirá que todos los jugadores puedan jugar para sus representativos nacionales. Según el organismo internacional, “es obligatorio la liberación de ellos por parte de los clubes de todo el mundo”.

“La Presidenta Adjunta de la Cámara de Apelaciones del TAS decide que la solicitud de medidas provisionales presentada por La Liga Nacional de Fútbol Profesional en el procedimiento TAS 2021/A/8266 Liga Nacional de Fútbol Profesional v. FIFA es rechazada”, anunció el documento oficial.

Además, el informe expresó que “los costes derivados de ésta orden serán determinados en el laudo final o en cualquier otra orden que ponga fin al presente arbitraje. El resto de pretensiones de las partes es rechazada”.

De este modo, los equipos españoles tuvieron que ceder a los 25 futbolistas que estaban afectados en 13 equipos. Entre los argentinos se destacan las convocatorias de Gerónimo Rulli y Juan Foyth (Villarreal); Guido Rodríguez y Germán Pezzella (Betis); Papu Gómez, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña (Sevilla); y Rodrigo De Paul y Ángel Correa (Atlético Madrid).

La Liga realizó la semana pasada una presentación en el TAS, radicado en Suiza, en defensa de sus derechos frente a la convocatoria de los jugadores, posición compartida por la Premier League de Inglaterra, la Seria A de Italia y la Liga de Portugal, aunque sin recurrir a la justicia.

El conflicto con las principales ligas de Europa se produjo a partir de la extensión del plazo de cesión de los futbolistas, para que se puedan disputar las dos fechas de tres partidos de Eliminatorias previstas en septiembre y octubre.

En cada una de esas ventanas, la FIFA agregó un partido adicional a los dos que habitualmente se disputan con motivo de la suspensión de la fecha de marzo pasado por la situación de la pandemia en Sudamérica.

Al tratarse de una zona de riesgo en términos sanitarios, los jugadores sudamericanos deberán cumplir con el aislamiento vigente en cada uno de los países cuando regresen a Europa, lo que implica extender el período de indisponibilidad para los clubes.

La medida fue tomada con entusiasmo en los entrenadores que conformaron sus listas con la mayoría de sus protagonistas en el Viejo Continente. En este sentido, se esperaba que la entidad internacional tuviera el mismo criterio para con la Serie A de Italia, la Liga Nos de Portugal y la Premier League.

“Los clubes de la Premier League han decidido a regañadientes, pero por unanimidad, no liberar jugadores para los partidos internacionales que se jugarán en los países de la lista roja el próximo mes. La decisión de los clubes, que cuenta con el firme apoyo de la Premier League, se aplicará a casi 60 jugadores de 19 clubes de la Premier League que viajarán a 26 países de la lista roja en la ventana internacional de septiembre”, señaló el escrito oficial de la competición británica.

En el documento se explica que más allá de exponer a los profesionales a un posible contagio “ponerlos en cuarentena al regresar de los países de la lista roja, no solo vería afectado significativamente su bienestar y su forma física, sino que tampoco estarían disponibles para prepararse y jugar en dos fechas de partidos de la Premier League, una jornada de competición de clubes de la UEFA y la tercera ronda de la Copa EFL”.

En este sentido, el presidente de la Premier League, Richard Masters, señaló que los equipos “han llegado a la conclusión a regañadientes, pero con razón, de que sería totalmente irrazonable liberar a los jugadores en estas nuevas circunstancias”.

Al rato, Italia se sumó a la postura con el siguiente argumento: “La Liga Nacional Profesional Serie A anuncia que con motivo de la ventana FIFA de septiembre de 2021, apoyará la decisión de sus clubes de no liberar jugadores convocados por las selecciones nacionales para jugar en sus países. En Italia está previsto un aislamiento fiduciario de conformidad con las disposiciones de la ley vigente en el marco del virus Sars-Cov-2. De lo contrario, la decisión de la FIFA de no extender las excepciones a las convocatorias de los países donde todavía existe una obligación de cuarentena al regreso (circular FIFA 1749) y los diferentes las limitaciones relacionadas con la propagación de la pandemia, crearían disparidades competitivas para los equipos que permiten a sus miembros viajar a estos países”.

Mientras todo este debate entre las entidades tomó calor, hubo un futbolista que planteó con sutileza pero de manera contundente su postura: Emiliano Martínez. El arquero argentino fue titular en el empate 1-1 del Aston Villa ante Brentford por la 3ª fecha de la Premier y al terminar utilizó sus redes sociales para filtrar que viajaría para disputar la triple fecha de Eliminatorias entre el 2 y el 9 de septiembre próximo.

“Próxima parada”, anunció y colocó una bandera de Argentina con un emoji. El mensaje, que también celebró el empate –“punto muy disputado hoy”, firmó–, lo compartió tanto en castellano como en inglés en su perfil oficial de Twitter donde tiene más de 400 mil seguidores y sumó más de 4 mil me gusta. El posteo se repitió en su cuenta de Instagram con más de 3 millones de seguidores. Es el primer representante albiceleste que está en el centro del conflicto en dar a conocer su postura.

Uruguay jugará este jueves (02/09) contra Perú en Lima y continuará su camino el próximo domingo (05/09) frente a Bolivia y el otro jueves (09/09) ante Ecuador, ambos en Montevideo.

El seleccionado de la “Celeste” es uno de los cuatro clasificados hasta el momento, con ocho puntos, por encima de Colombia (7) y Paraguay (7).