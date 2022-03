Fuertes pintadas contra Marcelo Tinelli en Canal 13

image.png Pintadas amenazantes contra Marcelo Tinelli en Avenida San Juan.

Lo que ocurre, es que Marcelo Tinelli pidió la impugnación de la lista de Cristian Malaspina -presidente de Argentinos Juniors- para presentarse en los próximos comicios de la Liga Profesional de Fútbol. Malaspina, fue el único en presentar una lista, y por eso, iba a ser designado como presidente el próximo 8 de abril, pero tal parece que tendremos varios capítulos más.

La salida Marcelo Tinelli de la LPF quedó sellada hace un tiempo. Mayoría de los dirigentes se pusieron de acuerdo porque Tinelli nunca se hacía cargo de sus labores en la Liga, pero sí de tratar levantar el rating de Showmatch.

Desde el entorno del hombre de Bolívar, argumentaron que el mandato de Cristian Malaspina y su Mesa Directiva fue estipulado hasta 2023. Además, hablan de una no inclusión de la consideración de la gestión en los puntos del orden del día de la Asamblea, irregularidades en la inclusión de Hernán Arboleya (2° vocal suplente de Lanús), la falta de algunos requisitos en otros aspirantes a los puestos y problemas con la vieja Superliga.

Ciertamente, Arboleya ocupa el rol de secretario en la única lista inscripta, que como ya dijimos es la de Malaspina. El vocal suplente del club de Lanús, Hernán Arboleya, fue prosecretario y luego vicepresidente durante la gestión de Nicolás Russo. Las reglamentaciones del 'Granate' impiden que una misma persona se mantenga en cargos titulares por más de dos períodos y la Liga Profesional exige que los directivos de la Mesa principal estén en puestos principales de sus clubes. Por lo tanto, Arboleya no cumpliría con los requisitos para ser secretario ya ocupa un rol suplente en su entidad, puntualizó Infobae.

image.png Hernán Arboleya, 2° vocal suplente de Lanús, no estaría habilitado para cumplir un rol en la LPF. Por eso, Tinelli pidió impugnar la lista de Cristian Malaspina.

Por su parte, Marcelo Tinelli -quien no será parte de la próxima LPF pero que afirmó querer dejar todo en orden- llevó esta situación ante la Justicia: envió una carta a la AFA (Asociación del Fútbol Argentino), y luego, se comunicó con los presidentes de los clubes que están bajo la órbita de la LPF para detallar sus incriminaciones.

De ninguna manera puedo dejar mi cargo en el medio de una campaña sucia de semejantes dimensiones, sin que se considere mi gestión y la de aquellos que me acompañaron en la Mesa Directiva. Como si todo lo conocido fuese poco, en los últimos días tomé conocimiento de acciones que preocupan de cara al futuro de la Primera División. Quienes pretenden ocupar -a como dé lugar- el cargo de presidente y secretario se apersonan en la sede de la LPF para darle instrucciones a los empleados y ocupar oficinas asignadas a los actuales integrantes de los equipos de trabajo, sin considerar que hay autoridades vigentes y que ellos todavía no han sido proclamados. Dichas indicaciones son contrarias a las que dan a los mismos empleados y colaboradores las actuales autoridades de la LPF. Esto significa una nueva falta de ética grave y un atropello a todos los dirigentes, empleados y colaboradores, esgrimía uno de los párrafos del último comunicado de Marcelo Tinelli De ninguna manera puedo dejar mi cargo en el medio de una campaña sucia de semejantes dimensiones, sin que se considere mi gestión y la de aquellos que me acompañaron en la Mesa Directiva. Como si todo lo conocido fuese poco, en los últimos días tomé conocimiento de acciones que preocupan de cara al futuro de la Primera División. Quienes pretenden ocupar -a como dé lugar- el cargo de presidente y secretario se apersonan en la sede de la LPF para darle instrucciones a los empleados y ocupar oficinas asignadas a los actuales integrantes de los equipos de trabajo, sin considerar que hay autoridades vigentes y que ellos todavía no han sido proclamados. Dichas indicaciones son contrarias a las que dan a los mismos empleados y colaboradores las actuales autoridades de la LPF. Esto significa una nueva falta de ética grave y un atropello a todos los dirigentes, empleados y colaboradores, esgrimía uno de los párrafos del último comunicado de Marcelo Tinelli

Más noticias en Urgente24

Alberto, Massa y una definición de Domingo Cavallo

Santiago Cafiero superó a Carlos Tévez y Twitter explotó

Los 2 combates de Alberto Fernández: reelección e inflación

Mira esta solución rápida para regular tu azúcar en sangre

Estos son los 7 superalimentos infaltables para adelgazar

Esta es la imagen más clara jamás tomada por un telescopio desde el espacio