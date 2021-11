Fuerte polémica contra un programa de fútbol español

https://twitter.com/RadioFCB/status/1463889832376258567 Si eres culé y ves el chiringuito estás fortaleciendo al enemigo porque es el programa más pro madridista que existe en la faz de la tierra y te estás debilitando tú porque terminas creyendo sus mentiras, deja de ver esa bazofia y verás que feliz serás #NoMasChirincirco — Radio Barça (@RadioFCB) November 25, 2021

Es sabida la relación entre el mismo Pedrerol y Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.

El periodista español es conocido por sus extensas editoriales al estilo 'Pollo' Vignolo. En las que se para por bastante tiempo y, mirando fijo a la cámara, dice todo lo que piensa y sin pelos en la lengua. En ese sentido, Pedrerol parece estar ensañado con el flamante entrenador blaugrana, Xavi Hernández.

"Koeman y Sergi dejaron al Barça a una victoria de clasificarse, a una victoria de meterse en Octavos de Final en la Champions League; y llegó el efecto Xavi, el revulsivo, el de las normas, el del ADN, el del toque y el de la posesión, el de la ilusión. Y el Barça con él, está casi fuera de la Champions".

Yo entiendo el efecto Xavi como acción y reacción, y no se ha producido. Ha habido una mejora en el juego, cierto. Pero ayer (por el partido ante Benfica) no tocaba jugar bien, tocaba apretar los dientes, morir en el campo y ganar. Ni estilo ni historias. Seguro que hará un buen trabajo, seguro que será un magnífico entrenador, pero ayer se acabó el efecto Xavi, y punto Yo entiendo el efecto Xavi como acción y reacción, y no se ha producido. Ha habido una mejora en el juego, cierto. Pero ayer (por el partido ante Benfica) no tocaba jugar bien, tocaba apretar los dientes, morir en el campo y ganar. Ni estilo ni historias. Seguro que hará un buen trabajo, seguro que será un magnífico entrenador, pero ayer se acabó el efecto Xavi, y punto

image.png Josep Pedrerol y Florentino Pérez.

En ese marco, reusltan bastante desemdidas las críticas hacia Xavi, quien solamente dirigió al Barça en 2 partidos, con una victoria ante Espanyol y un empate ante Benfica.

En redes sociales no se tomaron para nada bien las editoriales y los comentarios de Josep Pedrerol y promueven no sintonizar nunca más El Chiringuito.

https://twitter.com/estadio_cule/status/1463641431734685698 Si eres cule te invito a que promuevas #NoMasChirincirco



Se agradece ♥ para llegar a mas cules

#NoMasChirincirco! Me parece perfecto lo que estáis haciendo! Porque intentan destrozar al Barça y eso no es lícito!