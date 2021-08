¿Fue la pandemia? La peor participación argentina en 17 años

La nadadora argentina apuntó contra quienes la criticaron. “Un besito desde Tokio a los haters, que me motivan para mejorar la próxima”, expresó, en un video donde está comiendo pizza después de competir. A su vez, agradeció a quienes la apoyaron durante todo este tiempo: “La próxima será. Gracias a todos por los mensajes de aliento y cariño”.

PIGNATIELLOELIMINADATOKIO2020.jpg Argentina tuvo su peor participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Por otro lado, el kayakista argentino Rubén Rézola se despidió de la competencia luego de finalizar en el 15º puesto de la categoría K1 200 metros del canotaje masculino, escalando un puesto con respecto a lo conseguido en la cita anterior, Río 2016, y tras su última competencia hizo una revelación que impactó al deporte nacional, disparando duramente contra la dirigencia de su disciplina.

Apenas finalizada su participación, Rézola dialogó con la TV Pública y en tono irónico reveló que “por un despiste”, la Federación Argentina de Canoas tomó “la decisión de quitarme la beca durante 4 ó 5 meses y creo que no había sido para tanto el no asistir a la concentración a Buenos Aires por cuestiones psicológicas. Se pasaron de la raya”.

“La pasé muy duro, tuve que trabajar de masajista para poder subsistir, de la adversidad pude aprender para salir adelante y estar acá, que es el premio mayor, y disputar mi tercer Juego Olímpico”, agregó Rézola, quien advirtió que “voy a seguir haciendo el reclamo porque los atletas que se rompen el lomo constantemente no merecen eso, merecen una explicación y motivos certeros para sufrir una sanción así”.

Luego, en diálogo con TyC Sports, Rézola profundizó y contó más detalles de lo vivido durante 2020. “El año pasado me quitaron la beca por unos cuatro o cinco meses por no haber asistido a un concentrado. La verdad que mentalmente yo no estaba como para ir a concentrar, tan lejos de mi casa. Pedí permiso bien y seis días antes del selectivo de 2020 me mandaron un mail de dos renglones diciéndome que me quitaban la beca y la verdad que para mí, por la trayectoria que yo tengo, y para cualquier atleta es una falta de respeto total”.

Rézola aseguró que el año pasado fue muy duro para él y “entré en un pozo, tratando de sanar esa herida porque era gente con la que yo compartí muchos resultados y muchas experiencias, tiempo de mi vida que le dediqué al deporte, así que merezco una disculpa pública y quiero que esto nunca más se haga”.

“Ojalá que de mi lado pueda hacer que nunca más le pase a ningún atleta. Yo quiero ser el último precedente al que le haya pasado. No voy a permitir que le falten el respeto así a ningún atleta de alto rendimiento porque no se lo merece, creo que no hice nada fuera de lo común ni fuera de la reglamentación, simplemente pedí permiso para poder entrenar en mi casa”, concluyó Rézola.

En hockey sobre césped masculino, Los Leones, tuvieron una actuación irregular en la fase de grupos y cayeron ante Alemania, uno de los candidatos al podio en Tokio 2020. A pesar de no luchar por las medallas, el elenco albiceleste sumó un nuevo diploma olímpico para la delegación.

Los argentinos debutaron en la cita asiática con un empate 1-1 ante España y luego consiguió su primer triunfo ante Japón con un ajustado 2-1. En la tercera fecha Los Leones sufrieron una dura derrota por 5-2 ante Australia y volvieron a caer en la jornada siguiente por 3-1 ante India. En la última fecha golearon por 4-1 a Nueva Zelanda y lograron el boleto a los cuartos de final como terceros del Grupo A.

En básquetbol, Argentina quedó eliminada en cuartos de final ante Australia, luego de haber integrado el Grupo C de los Juegos Olímpicos con Eslovenia, España y Japón. A su vez, Luis Scola tuvo una emotiva despedida.

A pesar de la eliminación, el presidente honorario de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), Horacio Muratore, destacó que el seleccionado argentino “está en un lugar de privilegio”.

Por lo tanto, el dirigente tucumano recordó que la Argentina casi “no se entrenó” en la previa a la cita olímpica por diversos factores relacionados a la pandemia del coronavirus.

“No tuvimos posibilidades de entrenarnos mucho por la pandemia, Gabriel Deck se contagió de coronavirus, Patricio Garino se lesionó enseguida en el primer tiempo contra España, y este año tuvimos solamente tres amistosos”, recordó.

“Nos perjudicó llegar a los Juegos Olímpícos de manera directa porque nos quitó la posibilidad de jugar partidos previos de manera oficial. Eslovenia llegó con ritmo a la fase de grupos”, concluyó Muratore.

En handball, “Los Gladiadores” quedaron afuera al cabo de su cuarta presentación en el Grupo A al caer por un apretado 25 a 23 en el clásico sudamericano frente a Brasil, en el primer cruce entre ambos en la historia de esta competencia.

En vóleibol femenino, “Las Panteras” terminaron en la última posición del Grupo B sin haber podido ganar un set a lo largo de la competencia, pues cayó 0-3 ante todos sus rivales: Estados Unidos, Comité Olímpico Ruso (ROC), Italia, Turquía y China.

La anterior participación olímpica, en Río de Janeiro 2016, fue con un noveno puesto producto de una victoria y cuatro derrotas.

El tenis acrecentó la lista de fracasos de la delegación con las eliminaciones de de Diego Schwartzman, en octavos de final del cuadro masculino, y de la dupla conformada por Nadia Podoroska y Horacio Zeballos, en su debut en el dobles mixto.

Disciplina que supo otorgarle cinco medallas a la Argentina a lo largo de la historia (plata de Gabriela Sabatini en Seúl '88, bronces de Frana-Miniussi en Barcelona '92 y Suárez-Tarabini en Atenas 2004, y Juan Martín del Potro con bronce en 2012 y plata en 2016), en Tokio 2020 no fue buena la actuación de las raquetas nacionales. Seis eliminaciones en primera fase -tres en dobles, tres en individuales- y dos en octavos de final -por parte de los Peques- para un saldo de cuatro triunfos y ocho derrotas.

En boxeo, Francisco Verón, de la división hasta 75 kilogramos, quedó en los octavos de final al perder en fallo dividido y controvertido con su par dominicano Eudi Cedeño Martínez.

Los jueces Miguel Anco Bobadilla (Perú), Radoslav Simon (Eslovaquia) y Mohamed Besmi (Argelia) vieron ganar al centroamericano. Mientras que el mongol Tsogtgerel Tserenkhand (30-27) y el ucraniano Pavlo Vasylynchuk (29-28) le otorgaron el triunfo al oriundo de José León Suárez, integrante del equipo de Marcos ‘Chino’ Maidana.

El joven Verón, quien también suele desempeñarse como remisero y estudia en la Universidad de Hurlingham, había derrotado en el estreno al sueco Adam Chartoi (5-0).

El boxeador bonaerense, que tiene tres combates como profesional en la categoría Mediano (todos ganados), se convirtió en el último exponente del pugilismo masculino argentino que se despidió de Tokio.

Anteriormente, habían caído el santafesino Mirco Cuello (peso Pluma, hasta 57 kilos, segunda ronda); el salteño Ramón Quiroga (peso Mosca, hasta 53, primera ronda) y el entrerriano Brian Arregui (peso Welter, hasta 69, primera ronda).

El remero Ariel Suárez criticó duramente al gobierno y mostró su indignación por la falta de apoyo a los deportistas durante la previa a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. “El Estado no nos acompañó. Me indigna. A deportes como el remo no se les da el mismo apoyo que al fútbol”, señaló.

Por la continuidad de la cuarentena y la correspondiente prohibición para realizar distintas actividades deportivas, Suárez no llegó a completar su entrenamiento para presentarse en esta edición de los juegos.

El deportista olímpico que no pudo participar de Tokio 2020 dialogó con Mitre Córdoba y se mostró muy enojado con la situación. “No veo mejoras en el deporte argentino. Nos tuvieron tres meses sin entrenar y yo no pude reponerme”, recordó Ariel Suárez que tomó la decisión de dar un paso al costado.

Luego de leer en redes sociales el mensaje que emitió Alberto Fernández y el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero celebrando la participación de los deportistas argentinos, el argentino no contuvo su enojo. “El Presidente y Cafiero son unos caraduras. Lo único que les importa es el fútbol”, lanzó.

“Orgullo por nuestra delegación. Talento, trabajo, amor y solidaridad. Eso representan. A la distancia, el pueblo está unido alentándolos en estos Juegos Olímpicos. ¡Vamos Argentina!”, escribió el funcionario, alentando a los atletas, el pasado viernes.

“El fútbol tiene más llegada política y se le abrió la puerta al país. No me vengan a mentir, tenemos los mismos derechos como cualquier otro deportista”, enfatizó el remero panamericano y olímpico.

Al contrario de lo ocurrido con Argentina, Estados Unidos logró subirse a lo más alto del medallero de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, al igual que en Londres 2012 y Río 2016. Claro que no la tuvo fácil ante la República Popular China, que estuvo al frente hasta el último día en que el país norteamericano reclamó varios oros para imponerse finalmente por tan sólo uno (39 sobre 38). Fueron 3 los oros que se llevaron los estadounidenses el sábado, con triunfos en el básquet femenino, boxeo y ciclismo de pista. China tuvo su chance en boxeo femenino, pero Li Quian terminó cayendo en la final y llevándose la plata.

Japón ocupó el tercer puesto en sus Juegos, acorde con el aumento de producción de metales característico en los anfitriones olímpicos, pero también impulsado por la incorporación de nuevos deportes que le brindaron un buen puñado de medallas. Rusia, cuyos atletas compitieron bajo la bandera del Comité Olímpico Ruso (COR) después de que el país fuera sancionado por la Agencia Mundial Antidopaje, se mantuvo también entre las primeras posiciones de la lista (5º), pese a ceder su dominio en la gimnasia rítmica, lo que valió el 4º puesto a Gran Bretaña.

Por Latinoamérica, el de mejor posición fue Brasil, 12º con 7 oros, misma cifra que Cuba, que fue 14º con menos platas. En tanto, con su plata y dos bronces, Argentina fue 72º.

A poco del cierre de la competencia, el Comité Olímpico Internacional había informado más de 350 positivos de Covid-19 ligados a los Juegos. Tokio 2020 se desarrolló en medio de una fuerte ola de contagios que dejó en los últimos días un récord diario de más 5.000 casos en la capital japonesa.

Con decenas de miles de personas, entre competidores, entrenadores, asistentes y oficial, deambulando en la Villa Olímpica, la experiencia resultó más que satisfactoria. Se realizaron más 600.000 testeos y la positividad no llegó al 1%. Pero estos serán siempre los Juegos de la pandemia, la misma que obligó a demorarlos un año y a modificar todos los protocolos, costumbres y rituales.

Con la pandemia de fondo, en las pruebas de atletismo, los deportistas terminaban de competir y eran abordados por un voluntario que les indicaba por dónde salir y los invitaba a ponerse un barbijo (en el caso de los lanzamientos y saltos, siempre esperaban su turno con el tapabocas) y ponerse alcohol en las manos.

En consecuencia, los Juegos Olímpicos para Argentina dejaron expuestos el desinterés de la política y el alarmante abandono de los deportistas. En otras palabras, Tokio 2020 son los Juegos Olímpicos que serán olvidados muy rápidamente por los argentinos pero dejaron el mensaje que en deporte está todo muy pero muy mal.