Francisco Cerúndolo, el argentino que juega y cursa en la UP

La verdad es que jugué muy bien. Tuve mis oportunidades en el primer set, pero no las aproveché. Después él jugó muy bien en el tie break, fue muy agresivo y yo me quedé un poco más pasivo. A partir de eso lo principal fue que me mantuve firme de cabeza, nunca me fui del partido pese al resultado adverso y en el tie break del segundo impuse mi juego. Y en el tercero salí con todo y a él lo veía más cansado. Mentalmente me mantuve muy fuerte y ésa fue la clave, expresó Francisco Cerúndolo, tras su victoria ante Frances Tiafoe