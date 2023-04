Francia subcampeón: Deschamps al Ministerio, ¿entra Zidane?

"¡No podemos hacerlo peor! ¡Es una final de la Copa del Mundo! ¡Es una Copa del Mundo muchachos, es el juego de su vida!", tiró 'Kiki'. Mientras que Deschamps cargó contra todos al grito de: "Saben la diferencia que tenemos enfrente? Se la voy a decir. ¡Que ellos juegan una puta final y nosotros no!".

https://twitter.com/verobrunati/status/1605568170961485824 #Mbappé: “Es una final del mundo! Es un partido único en la vida. ¡No se puede hacer peor! Esto pasa cada 4 años! “#Deschamps: “¿Saben cuál es la diferencia? ¡Ellos están jugando una put@ final del mundo y nosotros no!”.



Esta conversación del vestuario de #Francia es tremenda. pic.twitter.com/lghH1DOj7K — Veronica Brunati (@verobrunati) December 21, 2022

¿Deschamps al ministerio?

El medio 'Le Monde', de Francia, tituló: "Didier Deschamps, el hombre fuerte de una FFF en la mira del Ministerio de Deportes".

Si bien varios medios cercanos al combinado europeo han asegurado la continuidad de Didier Deschamps al frente del primer equipo, existen otros que no son tan optimistas respecto al tema.

Deschamps puede decidir unilateralmente su continuidad después de haber llegado a semifinales del Mundial. Es el acuerdo al que llegó con la Federación Francesa de Fútbol y que confirmó el propio técnico cuando ganó a Inglaterra en los cuartos de final. Sin embargo, la derrota contra Argentina, cruel por el desenlace, le obligan a tomarse un tiempo de reflexión para meditar, describió Diario As Deschamps puede decidir unilateralmente su continuidad después de haber llegado a semifinales del Mundial. Es el acuerdo al que llegó con la Federación Francesa de Fútbol y que confirmó el propio técnico cuando ganó a Inglaterra en los cuartos de final. Sin embargo, la derrota contra Argentina, cruel por el desenlace, le obligan a tomarse un tiempo de reflexión para meditar, describió Diario As

El pasado lunes (19/12), un día después de la dolorosa caída de Francia ante Argentina, L'Équipe informó que las intenciones de Deschamps son las de seguir, pero que presionaría para que el vínculo se prolongase hasta el Mundial de 2026 y no sólo hasta la Eurocopa de 2024, como se venía planteando desde la Federación en los últimos días.

image.png Didier Deschamps y su cuerpo técnico, durante la final entre Argentina y Francia.

Y es allí en donde entra el nombre de Zidane. No pasó mucho tiempo desde que 'Zizou' rechazó dirigir al París Saint Germain, equipo con el que no quiso escuchar siquiera ofertas.

Según As, el ex futbolista tiene "entre ceja y ceja dirigir a la selección francesa", pero que "no depende de él, sino de Deschamps".

Cabe recordar que el hombre de 50 años no entrena a un equipo de fútbol desde mayo de 2021, cuando se alejó del Real Madrid en su segunda etapa con el buzo del 'Merengue'.

