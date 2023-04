image.png Francia le ganó 2-0 a Marruecos y estará en la final contra la Selección Argentina.

Dejando de lado la alegría, 'les blues' están en alerta por el 'virus del camello' que afecta a su plantel, a tan solo tres días del gran duelo ante la Scaloneta.

Ante Marruecos (14/12); Dayot Upamecano y Adrien Rabiot -habituales titulares- no estuvieron en la nómina, es decir, ni siquiera en el banco de suplentes, por cuadros gripales.

Según indicó el diario Sport, dentro de la intimidad del seleccionado francés temen que tanto Rabiot como Upamecano hayan contraído el 'virus del camello', una infección que se la catalogó como "más peligroso" que el Covid-19.

El primer caso del 'virus del camello' o MERS-CoV se conoció el 28 de marzo de este año, a través de un paciente que fue ingresado en el hospital de Doha (Qatar) para recibir la atención médica necesaria de acuerdo con el protocolo previsto para tratar con los casos confirmados o sospechosos de dicha afección.

La persona había estado en contacto con camellos. Al tiempo, se detectó que, efectivamente, se trataba del MERS, gripe respiratoria viral causada por una variante del coronavirus (COVID-19).

El 'virus del camello' o MERS-CoV es una enfermedad respiratoria vírica provocada por el coronavirus, fue detectada por primera vez en Arabia Saudita en 2012 y puede transmitirse a humanos. Se cree que el agente se produjo por culpa de los murciélagos que propagaron el virus a los dromedarios del desierto.

Paul Hunter, profesor de la Universidad de East Anglia, advirtió en un principio: "Los aficionados deben mantenerse alejados de los camellos en Catar. Ese es el consejo de sentido común para reducir el riesgo de contraer el virus. Es un virus desagradable, mucho más letal que el Covid-19 con una tasa de mortalidad muy alta, y actualmente no existe una vacuna efectiva".

Los principales síntomas de la afección que produce este germen son muy similares a los del Coronavirus. Se destacan:

Fiebre y escalofríos,

Tos,

Dificultad para respirar,

Diarrea,

Vómitos.

¿Contagios masivos en Francia?

En la antesala de la gran final, Dayot Upamecano y Adrien Rabiot levantaron la sospecha del mundo futbolero por sus ausencias. Algunos rumores indican que sus faltas se deben al virus mencionado, mientras que otros niegan la presencia del agente patógeno en sus organismos.

Quien trajo tranquilidad al pueblo francés, una vez finalizado el partido entre los de Didier Deschamps y los marroquíes, fue Théo Hernández, autor del primer gol del encuentro.

Adri (Rabiot) está enfermo, pero no es complicado. Espero que esté disponible para la final. ¿Preocuparse? No. Para nada, expresó el marcador de punta izquierdo en la zona mixta, negando que el hombre de la Juventus haya contraído el virus del camello Adri (Rabiot) está enfermo, pero no es complicado. Espero que esté disponible para la final. ¿Preocuparse? No. Para nada, expresó el marcador de punta izquierdo en la zona mixta, negando que el hombre de la Juventus haya contraído el virus del camello

Por su parte, el jugador del Barcelona de España, Jules Koundé, fue en el mismo sentido: "Están bien. Creo que volverán", estampó, acerca del estado físico de Rabiot y Upamecano.

Ante la consulta de la prensa mundial, el entrenador Deschamps intentó bajar los decibeles de todos."Las temperaturas han bajado. Hay aire acondicionado completo. Hay estados febriles. Todos prestamos atención. Con organismos tensos y fatiga, las defensas inmunológicas de los jugadores son más débiles", explicó.

"A Dayot le sucedió justo después del partido contra Inglaterra, no es casualidad. Nos adaptamos a la situación sin volvernos paranoicos. Tomamos nuestras precauciones con Dayot y Adrien", indicó Didier Deschamps, quien buscará la obtención de su segundo Mundial como director técnico.

El medio 'Le Parisien' precisó algo que muy pocos advirtieron: la delegación de Francia, por primera vez desde que llegó a Qatar, le impuso a la prensa el uso de barbijo al final del encuentro, durante la tradicional zona mixta que genera el intercambio entre futbolistas y reporteros. Tras los cuartos de final, ante Inglaterra también sucedió, pero aquella vez por pedido de los británicos, difundió Infobae.

Es así que la intranquilidad y los nervios se apoderan de Francia. Esta mañana (15/12), según trascendidos, Kingsley Coman también estaría afectado por el virus.

El técnico Deschamps, reveló que atacante del Bayern Munich "tuvo fiebre por la mañana" y aseguró que están procurando tener "todos los cuidados posibles para que el virus no se propague al resto del plantel".

image.png Adrien Rabiot y Dayot Upamecano afectados. Ahora se sumó Kingsley Coman.

Medidas para ayudar a prevenir el síndrome del 'virus del camello'

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos,

Cubrirse la nariz y boca con un pañuelo cuando tosa o estornude.Luego, arrojarlo al cesto de basura,

Evitar tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias,

Evitar el contacto cercano, como besar, compartir vasos o utensilios de comer con personas enfermas,

Limpiar y desinfectar las superficies tocadas con más frecuencia, como picaportes, y

Si entra en contacto con animales, como camellos, lavarse las manos inmediatamente después.

Cuándo se juega la final Francia vs. Argentina

La Albiceleste y 'les blues' se enfrentarán este domingo (18/12), desde las 12 horas (Argentina), en el Lusail Stadium.

