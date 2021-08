Fracasa la idea de River B, que está afuera de Libertadores

Es posible preguntarse si quienes integran el River B comprenden de qué trata jugar en una institución que se autobautizó "El Más Grande". A veces muchos de sus simpatizantes creen que esos jugadores no lo entienden.

A su vez este revés pone en duda si River puede confiar en que sus jugadores suplentes pueden desempeñarse como titulares. En todo caso está en crisis la elección que hizo el propio Gallardo de esos jugadores.

Mea culpa

En su lenguaje prudente, Gallardo parece haberlo comprendido:

Tal vez la no continuidad de algunos jugadores, la falta de ritmo puedan incidir un poco pero trabajamos con todos los futbolistas durante un proceso de tiempo importante y hay que estar preparados para jugar y no hay excusas. Acá en River tenés que estar preparado para jugar cuando te toque y después tenés que tratar de aprovechar esos momentos. Es verdad que cambiar casi la totalidad del equipo habitual hace que se sienta, ese es mi problema de tener que observar cuáles o quiénes son los futbolistas que nos den una mano para esta seguidilla de partidos, necesitamos gestión de minutos para todos.

Hay que asumir que trabajamos para que el equipo que comenzó jugando hoy sea una variante para darnos aire, y en el partido de hoy justamente lo que analizo es que siempre dio la impresión que Godoy Cruz estuvo mejor en el partido que nosotros, estuvo más presente. Cometimos algunos errores en los momentos en los que podrían haber establecido una preponderancia en el juego, con los cambios justo nos convierten el 2do. gol y no pudimos hacer pie en los últimos 25 minutos. El análisis es que perdimos bien contra un equipo que hizo mejor las cosas que nosotros y que tenemos que seguir evaluando las posibilidades que tenemos para gestionar los partidos que tenemos que son muchos.

¡EL TOMBA LOGRÓ UN TRIUNFAZO ANTE EL RIVER DE GALLARDO EN MENDOZA! | Godoy Cruz 2-1 River | RESUMEN

Muy irregular, el equipo de Marcelo Gallardo suma 7 unidades: 2 victorias, 1 empate y 3 derrotas.

No es imposible lograr ir más arriba porque se encuentra a 3 puntos de Lanús y Newell's Old Boys de Rosario.

Pero a River Plate, que tiene objetivos secundarios en el torneo local porque su objetivo permanente es la Copa Libertadores de América, le sucede que se ha caído en la tabla anual que define las clasificaciones a las Copas internacionales 2022.

River ha quedado afuera de los 3 que irán a la próxima Libertadores, y quedó ubicado entre los que participarán de la Sudamericana.

River tiene 28 puntos, 1 menos que Racing, que tiene 1 partido menos, y Lanús, y 6 menos que Vélez.

En la próxima fecha, River recibirá a Vélez Sarfield en su estadio Monumental, del barrio de Nuñez.

El partido por la 6ta. fecha será el sábado 14, desde las 18:00.

Antes será la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Atlético Mineiro, el miércoles 11/08 desde las 21:30, también en Núñez.