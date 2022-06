Flavio Azzaro explotó contra Gago por la caída de Racing

“Sabíamos que podía llegar a pasar. Quizás hasta sirve para no engañarnos porque el presidente, el técnico, el secretario deportivo, el manager... Porque muchos no lo saben, pero Racing tiene un secretario deportivo que se llama Rubén Oscar Capria que creyeron que con lo que hay alcanzaba pero no, maestro. Si vos no traés delanteros de jerarquía, no vas a ser protagonista. Vos tenés que ir a buscar refuerzos de jerarquía en puestos puntuales. Si vos errás goles permanentemente, te quedás en la más fácil, como hacen los mediocres: una cuestión de suerte”.

FLAVIOAZZAROCONTRARACINGYFERNANDOGAGOFOTO3.jpeg Flavio Azzaro explotó contra el técnico Fernando Gago tras la eliminación de Racing de la Copa Argentina a manos de Agropecuario por 2-1.

“Era muy probable que esto suceda, porque cuando Racing ganaba todos nos mirábamos y decíamos: la verdad que es increíble lo que está pasando. Que con este equipo, que con este técnico nuevo Racing esté ganando, ganando... Y, en algún momento, cuando vos no construís de verdad un equipo serio, con jugadores que estén a la altura y no milagros como Miranda, como Copetti... son rachas. Los buenos equipos se ven en las complicadas, pero Agropecuario, boludo, ¡Agropecuario!”.

“Cardona juega como juega mi tío en la quinta. Cardona cobra fortuna y está gordo”.

“Y si se va el técnico, ¿quién va a venir? Racing tiene 45 números 4, pero mirás para el banco y no hay delanteros. Se lesionó Hauche y está Vecchio... 33 años y en Central algunos ya lo puteaban. Ahora con Vecchio vamos a tener un cambio de ritmo... Olvidate. Si juegan Vecchio y Cardona directamente es Cuestión de Peso y de 5 juega Andrea Politti”.

Racing sumó otra decepción en el año. Es que después de perder en semifinales en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Primera División 2022 y quedar eliminado increíblemente en la Copa Sudamericana, la Academia apuntaba varias de sus fichas a la Copa Argentina. Sin embargo, sumó un nuevo papelón: con un doblete de Brian Blando, un enorme Agropecuario le ganó 2-1 y clasificó a los octavos de final del certamen, donde se enfrentará nada más ni nada menos que a Boca.

RACING 1 - AGROPECUARIO 2 / ¡QUÉ VERGÜENZA!

