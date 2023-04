FIFA volvió a rechazar a Chile y Ecuador va al Mundial Qatar 2022

image.png Ecuador va al Mundial Qatar 2022. La FIFA confirmó que Byron Castillo es ecuatoriano.

"Todo el mundo me atacaba, me escribía, me decían y bueno yo decía 'wow qué pasa'. Llegó un momento en el que quise ya no seguir porque sentía tanta presión. Llegaba a los estadios y me decían miles de cosas", reveló el Castillo, en declaraciones para Telemundo.

"Hubo en ese momento mucha gente que me apoyó como mi familia. Que siguiera que no hiciera caso a lo que decía la gente. La mayoría era en redes y en los estadios que me decían cosas. Por eso hubo momento que explote y dije no puedo", agregó.

Cabe recordar que, el pasado domingo (22/5), Byron Castillo cometió un penal en el duelo entre Barcelo de Guayaquil -su ex club- y Aucas, y que se transformó en gol de Francisco Fydriszewski, delantero ex Newell's Old Boys de Rosario.

Desbordado por la situación que atravesaba, e invadido por la angustia, el futbolista le pidió al entrenador que lo sacara del campo de juego.

Sus palabras fueron captadas por la transmisión del partido (Gol TV) y varios de sus compañeros se acercaron a consolarlo. Una vez iniciado el segundo tiempo, Jorge Célico cumplió con el pedido de Castillo y lo reemplazó por Pedro Pablo Velasco.

https://twitter.com/TriColoresEcu/status/1528540806700834817 Byron Castillo con lágrimas en los ojos pidiendo al DT que lo saque de la cancha. “Sácame, Sácame” decía el lateral derecho.



Byron cometió un penal. Barcelona pierde 2 a 0.



: GOLTV pic.twitter.com/IPaFpUcBIc — TriColores (@TriColoresEcu) May 23, 2022

El comunicado de FIFA sobre Byron Castillo

"La Comisión de Apelación de la FIFA ha fallado sobre los recursos de apelación que presentaron la Federación de Fútbol de Chile (FFCH) y la Federación Peruana de Fútbol (FPF) contra la decisión adoptada por la Comisión Disciplinaria de la FIFA relativa al posible incumplimiento de Byron David Castillo Segura de los criterios de convocatoria para participar con la selección nacional de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) en ocho partidos de clasificación, correspondientes a la fase preliminar de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022.

Tras analizar la documentación recibida de las partes y celebrar la vista correspondiente, la Comisión de Apelación ratificó la decisión de la Comisión de Disciplina de cerrar la investigación del caso iniciado contra la FEF. Sobre la base de la documentación recibida, entre otras consideraciones, se ha estimado que el jugador debe ser considerado poseedor de nacionalidad ecuatoriana permanente, de conformidad con el art. 5, apdo. 1 del Reglamento de Aplicación de los Estatutos de la FIFA.

Las decisiones de la Comisión de Apelación se han notificado hoy a las partes afectadas. Esta decisión queda sujeta a recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo".

¿FIFA es la última instancia?

El Comercio de Perú relató que, tanto la ANFP como la FPF (Federación Peruana de Fútbol), si no están conformes con la respuesta que brindará la FIFA, tienen la alternativa de llevar el caso hacia los escritorios del TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo).

Más contenido en Urgente24:

Semana 360: La política perdió el termómetro de la gente

De Kiev a Choele Choel, la cantidad de OVNIS es excesiva

Es gastroenterólogo y dice que estos son los alimentos más fatales

Polémica decisión de El Trece para con Horacio Pagani

"Vieja pu": La feroz bandera de los hinchas de Rosario Central a Isabel