FIFA abrió el expediente y CBF tiene 6 días para su descargo

Otro detalle: nosotros, en ningún momento, desde que perdimos 9 deportistas, pedimos no jugar. Vienen los argentinos, no cumplen con las normas sanitarias brasileñas. Entonces, quienes causaron la suspensión del partido no fuimos nosotros. Otro detalle: nosotros, en ningún momento, desde que perdimos 9 deportistas, pedimos no jugar. Vienen los argentinos, no cumplen con las normas sanitarias brasileñas. Entonces, quienes causaron la suspensión del partido no fuimos nosotros.

Feijó destacó que fueron agentes federales, de la autoridad sanitaria Anvisa, quienes entraron al campo para cumplir con las leyes del país, lo cual no tiene nada que ver con la CBF. Él dice que si los jugadores argentinos que infringieron las reglas de salud fuesen reemplazados, el partido podría volver a jugarse:

Anvisa hizo su papel, no debemos cuestionarlo. Si el tipo mintió al ingresar al país y no respetó la orden de cuarentena, no podemos estar en contra de esa decisión. Personalmente, creo que la restricción debería haberse hecho al salir del hotel o al llegar al estadio. Anvisa hizo su papel, no debemos cuestionarlo. Si el tipo mintió al ingresar al país y no respetó la orden de cuarentena, no podemos estar en contra de esa decisión. Personalmente, creo que la restricción debería haberse hecho al salir del hotel o al llegar al estadio.

En un comunicado ya publicado el lunes 06/09, la Confederación Brasileña de Fútbol dijo que no había interferido con la participación de jugadores argentinos en el enfrentamiento.

Muy complicado

El portal brasilero GE informó que la AFA conocía la situación porque 50 minutos antes del inicio del partido envió una solicitud formal al Ministerio de Salud, a Anvisa y a la Casa Civil solicitando que los 4 deportistas que incumplieron con la normativa sanitaria brasileña fuesen autorizados a jugar.

Alessandro Glauco dos Anjos de Vasconcelos, subsecretario ejecutivo del Ministerio de Salud, quien firmó el documento final denegando la solicitud de Argentina, escribió:

Se entiende que hubo una omisión de información por parte de la delegación argentina sobre el "historial de viaje" de 04 jugadores, incurriendo así en una infracción sanitaria [...] Por lo tanto, recomendamos que los 04 atletas permanezcan en cuarentena en el hotel, dadas las normas sanitarias vigentes en Brasil Se entiende que hubo una omisión de información por parte de la delegación argentina sobre el "historial de viaje" de 04 jugadores, incurriendo así en una infracción sanitaria [...] Por lo tanto, recomendamos que los 04 atletas permanezcan en cuarentena en el hotel, dadas las normas sanitarias vigentes en Brasil

En verdad, la Argentina hizo el primer pedido el sábado 04/09 por la tarde. En la noche del mismo sábado, el Ministerio de Salud manifestó: "La información enviada en su correo electrónico es insuficiente" y los deportistas no podían participar en el partido.

3 horas antes del inicio del juego, Anvisa publicó otro comunicado reforzando la solicitud de que los 4 atletas se pusieran en cuarentena en sus habitaciones de hotel.