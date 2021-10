Fernando Gago: Las lesiones, su padre y una incomodidad

000_9Y0RL.jpg El 'talón de Aquiles' de Fernando Gago: las lesiones. (Foto: AFP).

Las declaraciones

Fernando Gago dialogó con Eduardo Sacheri, en la señal televisiva DeporTV. Dio detalles de cómo le afectó la muerte de su padre, la odisea de sus lesiones y cómo impactó el fútbol en su familia.

A eso de los 24 años, me di cuenta que no era real esa vida. Vas a un restaurante y te dan una mesa, de tener esa facilidad para un montón de cosas por quién era como futbolista. Y con el tiempo me di cuenta que eso no me gustaba. No me sentía cómodo. No está bien de la forma que el jugador de fútbol lo aproveche

"Y me di cuenta cuando fui padre, que por ahí estaba jugando con mi hijo en la plaza, o comiendo, y yo quería jugar con mi hijo como cualquier persona normal. Y ‘te sacás una foto’, y sí, me la saco, pero estoy con mi hijo. No me saques ese momento".

Su padre

"Yo empecé a jugar al fútbol profesional a los 17, 18 años. Y yo tuve algo, una desgracia. A mí se me muere mi papá a los 18 años. Y me hizo crecer de golpe. Yo sentí que me hizo crecer en el lado de hacerme cargo de mi familia. De tomar un rol que por ese lado tal vez no estaba preparado. Y no sólo por una cuestión de capacidad o de forma de ser, sino también económica. Porque en ese momento el único que ingresaba algo de dinero a mi casa era yo. Y tenía una posibilidad importante de seguir creciendo. En ese momento lo tomé con mucha naturalidad, lo hice, no me costó y tomé ese rol".

El "desgaste" familiar

"Todo implica un desgaste para la familia. ‘¿Viste lo que dijeron?’, me dice mi mamá. ‘No, má. No leo, no miro’. Y ella ‘bueno, pero dijeron…’” Bueno má. De más chico sí leía. Porque es normal, es lindo. Verse ayuda y fomenta al jugador en las divisiones inferiores que está en un crecimiento, que puede seguir creciendo. Pero claro, después viene la otra parte, cuando empiezan las críticas. Cuando empiezan las críticas y dicen cosas por decir que afecta a la familia..."

Yo tengo un recuerdo: en el 2005, mi papá estuvo 22 días internado y yo no falté nunca a los entrenamientos. Ninguno. Dormí en el hospital todas las noches. Claro, yo sé que mi rendimiento bajó en esos 20 días, por la cabeza, por el físico, pero yo tuve una virtud que nunca lo dije. Lo sabían muy pocos compañeros. Y claro, mi mamá y mi hermano escucharon a un periodista. Y estaban locos… 'Lo voy a ir a buscar a la radio', decían. Pero déjense de joder, no pasa nada. A mí, todas esas cosas no me afectaron en su momento, pero a mi familia sí. Yo tenía que estar fuerte por mi familia

Las lesiones

Los últimos años de mi carrera yo me operé cinco veces. Tuve tres lesiones de tendón de Aquiles y dos de rodilla, de cruzados, yo la sufrí. Decir que me hizo crecer estar lesionado… sería mentiroso, ingenuo de mi parte

"Pero sí encontré buscarle el lado positivo. Se reían, me burlaban. Estaban estos famosos memes, todas esas cosas. Y había algo interno que me hacía más fuerte, de tratar, no de callar, sino una pelea interna. Un desafío interno de sí, me lesioné cinco veces, ¿pero quién volvió a jugar después de cinco lesiones?".

"Sufrí, sufrí muchísimo. Yo decidí no jugar más, me fui de vacaciones 2 meses y hubo un cambio. Fue mi hijo que me dijo ‘papá quiero verte jugar de vuelta’ porque se ve que me escuchó hablar que no iba a jugar más, y eso fue un click que a mí me ayudó un montón. Fue para darle un ejemplo a mi hijo. Hubo algo que me quedó, que era ver la enseñanza que les dejé a mis hijos", contó Fernando Gago, según las declaraciones que levantó Infobae.