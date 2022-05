Federico Beligoy defendió a Loustau por el no uso del VAR

“Él se tira antes y yo después lo toco con la rodilla. Para mí no fue penal”, afirmó el 26 del visitante tras el encuentro disintiendo con lo cobrado por Patricio Loustau. Además explicó que intentaba siempre tapar el pase al medio, cerrarse un poco y cuando Elías Gómez subía por afuera debía bajar también hasta la línea. “Arranqué a correr un poco tarde, entonces él está por tirar el centro yo me tiro al piso”, explicó.

FEDERICOBELIGOYDEFENSALOUSTAUVARFOTO2.jpg Federico Beligoy, director nacional de arbitraje, defendió a Patricio Loustau tras el polémico penal sancionado a River ante Platense en el que no usó el VAR.

Finalmente dio su opinión sobre la jugada y fue muy sincero: “Personalmente no me parece un contacto para que se cobre penal, después si alguno la ve en cámara lenta o no, ahí en la jugada rápida no es un toque para que se cobre penal. Él aprovecha que yo me tiro al piso como un boludo y se tira. Aprovechó bien, se tiró al piso y el árbitro compró”.

“Desde el lugar donde estoy, la jugada rápida parece penal. Después, observándola, me parece que hay una intención del jugador de Platense de recoger la pierna pero con la rodilla lo toca. Le pregunté a Elías Gómez si había sentido el contacto y lo reconoce. Para mí, con eso es suficiente. Si hay contacto, por más que no tenga intención, es penal. Eso respetó Loustau y me parece que es penal, más allá de lo que puedan opinar otras personas”, aseguró Marcelo Gallardo, entrenador de River, en conferencia de prensa.