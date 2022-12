Facundo Campazzo y el exótico país que eligió para jugar

campazzo_862x485.jpg Facundo Campazzo tiene nuevo club.

“Nikola Jokic y Luka Doncic me ayudaron mucho para llegar aquí. Jokic me habló más sobre Belgrado y me ayudó a elegir el mejor lugar donde vivir, y Luka me escribió para felicitarme, me dijo que se siente feliz de que yo viniera aquí”, expresó el argentino. Si bien Serbia puede parecer un destino dificil, hay algo que le facilitará las cosas a Campazzo.

Allí, el cordobés compartirá plantel con Lucas Vildoza, quien también pasó por la NBA hace poco tiempo. “El otro día vi como lo ovacionaron cuando jugó contra el Zalgiris Kaunas (de Lituania) y fue una locura. Se me puso la piel de gallina y terminó por decidirme a venir aquí. Está jugando a un nivel altísimo y la gente lo ama”, afirmó el base sobre Vildoza, con quien también comparte en la selección.

De esta manera, el argentino pasará a formar parte del básquet de FIBA, que juega con reglas diferentes a las de la competitiva NBA. Además, podrá competir nuevamente en Euroliga, una de las competencias más importantes detrás de la liga norteamericana.

