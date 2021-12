Fabián Doman vs. Hugo Moyano: "Dejemos de ser un sindicato"

La campaña está caliente, como tiene que ser, es la elección más importante de la historia de Independiente, va a ser récord la cantidad de gente que vaya a votar. La más grande fue la de Cantero, con 11 mil o 12 mil votos. En esta no podemos ser menos de 15 o 20 mil. Estamos muy bien en las redes sociales, pero a eso hay que ponerle pimienta, podemos ganar, pero en las redes es mucha la diferencia y me cuesta creerlo La campaña está caliente, como tiene que ser, es la elección más importante de la historia de Independiente, va a ser récord la cantidad de gente que vaya a votar. La más grande fue la de Cantero, con 11 mil o 12 mil votos. En esta no podemos ser menos de 15 o 20 mil. Estamos muy bien en las redes sociales, pero a eso hay que ponerle pimienta, podemos ganar, pero en las redes es mucha la diferencia y me cuesta creerlo