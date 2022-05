doman tinelli.jpg Tweet de Fabián Doman, comparando la decisión de Marcelo Tinelli con la actualidad de Independiente y Hugo Moyano. (Foto: Captura @fabdoman).

Tanto Independiente como San Lorenzo atraviesan momentos delicados. Similares entre ellos. Es por eso que Fabián Doman exige enfáticamente una solución con los comicios del 'Rojo', que debían realizarse en diciembre del año pasado y que fueron suspendidos en varias ocasiones por la Justicia Civil de Avellaneda por "irregularidades en la lista de Fabián Doman, 'Unidad Independiente'".

Una semana atrás, el propio Doman pidió la unidad de todo el oficialismo en el 'Rojo' y anunció su intención de aceptar la propuesta de una lista única. "Yo creo que no sirve ya una elección en donde un sector le gane al otro. Y está hablando quien gana esas elecciones. Yo creo que tenemos que sumarnos todos en un único lugar, un único espacio", manifestó, en diálogo con 'Al mediodía se habla así' de DirecTV Sports.

"Por supuesto que prefiero elecciones, que además mi espacio las ganaría. Pero para eso falta un tiempo que el club no tiene. No me pidan que me quede de brazos cruzados. Y no me sorprende que algunas voces que declaman estar preocupados por el club siempre se opongan a todo", agregó.

En reacción a mi tweet alguien me escribe ‘la unidad es sin Moyano ni Yoyo Maldonado’. Así es: es sin ellos. Es más, con ellos no sería unidad. Sería tomarle el pelo a la gente. La unidad es para darle un marco institucional a su ida del club que tiene que ser antes que tarde, aclarando, Fabián Doman, que no existiría una alianza entre él y los Moyano En reacción a mi tweet alguien me escribe ‘la unidad es sin Moyano ni Yoyo Maldonado’. Así es: es sin ellos. Es más, con ellos no sería unidad. Sería tomarle el pelo a la gente. La unidad es para darle un marco institucional a su ida del club que tiene que ser antes que tarde, aclarando, Fabián Doman, que no existiría una alianza entre él y los Moyano

image.png Fabián Doman llamó a la unidad en Independiente, pero sin los Moyano.

