Fabián Doman prendió fuego a Hugo Moyano y reveló un dato

En exclusiva con Olé, Doman detalló: "Si hubieran existido las elecciones el 21 de diciembre, ya lo teníamos abrochado. No el 4 de enero, como finalmente sucedió. Hicieron bien, pero hicieron tarde”.

Y agregó en su análisis: “Ellos pensaban que no ganaban en las urnas y con esto lo demuestran, porque de haber sido así ya tendrían todo esto resuelto desde hace días”.

image.png Fabián Doman lanzó otra vez contra Hugo Moyano.

En cuanto a la salida del "Emperador" Julio César Falcioni, Fabián Doman fue contundente.

El club no tuvo una despedida adecuada con Julio. Siempre que una persona trabaja con uno, tiene que estar incluido un gesto y un agradecimiento. Lo de Falcioni no sólo fue muy positivo en cuanto a puntos, sino que también tuvo una actitud en lo personal, poniéndose el equipo al hombro, con el desorden institucional que existe en Independiente El club no tuvo una despedida adecuada con Julio. Siempre que una persona trabaja con uno, tiene que estar incluido un gesto y un agradecimiento. Lo de Falcioni no sólo fue muy positivo en cuanto a puntos, sino que también tuvo una actitud en lo personal, poniéndose el equipo al hombro, con el desorden institucional que existe en Independiente

Finalmente, Fabián Doman desveló un dato llamativo sobre Hugo Moyano.

"Ya sabemos que no le interesa Independiente y no sabe mucho de fútbol. No sé cuántas veces habrá ido a la cancha, pero a mí me dicen que cuando van a firmar contrato los jugadores nuevos, le tienen que dar un papelito con los nombres porque desconoce totalmente. Si le parece una carga el club, que se vaya. No le pedimos tanto".

Domán cerró esperanzado:

Estamos convencidos de que vamos a poder presentarnos y que vamos a ganar. No tengo dudas. Llevamos el caso a distintos lados y siempre nos dicen que la decisión es una locura. Por eso lo están investigando. Independiente es rehén de Hugo Moyano. Pero no se van a hacer en el 2023, este gobierno transitorio no va a durar mucho porque habrá elecciones pronto, según textuales de Olé Estamos convencidos de que vamos a poder presentarnos y que vamos a ganar. No tengo dudas. Llevamos el caso a distintos lados y siempre nos dicen que la decisión es una locura. Por eso lo están investigando. Independiente es rehén de Hugo Moyano. Pero no se van a hacer en el 2023, este gobierno transitorio no va a durar mucho porque habrá elecciones pronto, según textuales de Olé