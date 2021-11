Fabián Doman deja Edenor y se enfoca en Independiente

El espacio político que encabeza Doman lo integran varios dirigentes de Juntos por el Cambio. Por un lado, Néstor Grindetti, intendente de Lanús, irá como candidato a vicepresidente primero, y el periodista de la señal ESPN Juan Marconi, que irá como candidato a vice segundo.

Quien también participa de la estructura de la agrupación es el diputado nacional Cristian Ritondo.

Como informó Urgente24, la postulación se habría cerrado luego de una reunión entre el ex Intratables y estos dirigentes de la coalición opositora. Así, el macrismo y el moyanismo protagonizarán una feroz disputa que pondrán al rojo vivo las elecciones del mes de diciembre.

Los dirigentes de Juntos están muy confiados y con muchas expectativas por la candidatura de Doman, al que lo ven como el ganador en los comicios del club. Más que nada porque los últimos años de los Moyano fue desastrosa y los hinchas están hartos.

"Yo creo que el ciclo de Hugo Moyano en Independiente está terminado. No tengo nada personal contra Hugo, Yoyo Maldonado o Pablo Moyano. Yo hablo de lo que es Independiente, no de lo que es Hugo Moyano como sindicalista camionero; no corresponde que opine de eso. No tengo nada personal contra ellos, pero pienso todo lo contrario a ellos. Estamos en veredas opuestas", dijo Doman en una entrevista reciente con Clarín.