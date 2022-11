Exvice de Vélez se murió luego de un programa partidario

image.png Guillermo Armentano, exvice de Vélez, falleció de un infarto luego de su participación en un programa partidario.

La nota, que se extendió por más de una hora, concluyó con un par de titulares por parte del invitado.

"No fui presidente porque no quise, cuando quisieron echar a (Héctor) Gaudio no quise que lo echaran. Yo era vicepresidente y yo asumía. Ahora, si yo convenzo... No tengo que hablarle más a mi generación, los que pusieron cosas inadecuadas fueron de mi generación", dijo, en relación a su pasado electoral.

Y en cuanto a su salud física, esgrimió: "El que puso si tengo una enfermedad fue uno que me conoce muy bien, que no quiso en tres oportunidades que yo fuera presidente".

La noticia de la muerte de Guillermo Armentano se dio a conocer durante la mañana del miércoles 3 de noviembre desde el propio programa partidario que había visitado la noche previa: "Lamentamos informar que falleció Guillermo Armentano, quien nos visitó ayer en el programa, y luego sufrió una descompensación. Se fue uno de los dirigentes que más respiraba Vélez, y soñaba con una institución gigante", difundió en un comunicado el mencionado programa.

Hasta el último suspiro proyectaba con muchas obras, para un Vélez más grande. Un apasionado del club, y de su infraestructura. Estaba con demasiadas fuerzas, y quería ser presidente de una integración. DIRIGENTES que SI. ¡Descansa en paz Guillermo! Fuerzas a toda su familia, escribió en sus redes sociales Gianluca Poggi, uno de los integrantes del show partidario

El propio Poggi detalló el catastrófico suceso. "El programa terminó a las 23 y seguimos una hora en la puerta de la radio. Se despidió, se empezó a sentir mal. Se dirigió a su auto y no arrancaba, e intuimos que pasaba algo". Y agregó: "Lo llevamos entonces a su domicilio en Liniers, cerca de la radio".

https://twitter.com/Velez/status/1588136777109438464 Lamentamos profundamente el fallecimiento de Guillermo Armentano, Socio Vitalicio y ex Vicepresidente 1° de #Vélez en la gloriosa década del 90.



Hasta siempre, Guillermo.



https://t.co/Slm5179Cfr pic.twitter.com/4bdIwVmeT8 — Vélez Sarsfield (@Velez) November 3, 2022

El comunicado de Vélez por el fallecimiento de Guillermo Armentano

"Sin dudas, una jornada muy triste para todo Vélez Sarsfield. En las primeras horas de hoy falleció Guillermo Armentano a sus 74 años, un histórico de la tribuna, un fanático del Fortín que siempre bregó por la unidad de las agrupaciones políticas para que vuelvan a conducir juntas el Club de sus amores.

Guillermo será toda la vida el padre de Leonel, Eugenia, Coqui y Mariano, actual Gerente del Fútbol Profesional. Vivió apasionadamente y en el terreno laboral desarrolló una importante carrera en las fuerzas de seguridad que lo llevó a ser Jefe de la custodia presidencial del ex mandatario Carlos Ménem.

En la Comisión Directiva del período 1993-96, desempeñó su puesto de Vicepresidente 1°. Entusiasta, soñador, de carácter fuerte pero siempre predispuesto al dialogo. Fue uno de los propulsores en darle forma al gran anhelo que significaba contar con un predio como lo es la Villa Olímpica. Él mismo, junto a otros directivos y familiares, se encargó de plantar los primeros árboles que hoy rodean la concentración profesional".

