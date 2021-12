-"¿Es cierto que tenes una cláusula que si te viene a buscar San Lorenzo, podes llegar a arreglar una salida de Gimnasia?", le consultaron al entrenador.

No. Yo tengo una cláusula de salida para el medio local muy difícil de pagar. Me llevo muy bien con los dirigentes de Gimnasia, estamos trabajando bien. Hemos sido bien recibidos por la gente del club y los jugadores. Esto ya me pasó la otra vez estando en Tigre

"En su momento me dolió mucho porque me sentía ninguneado hasta por tipos que no habían jugado a la pelota (refiriéndose a la dirigencia azulgrana). Es una ofensa, a mí no me gusta entrar en ternas con los que no jugaron. Me lastimó porque yo quiero mucho al club (San Lorenzo)".

-"Ante las negativas de Zubeldía y Crespo, ¿Atenderías el teléfono si te llama San Lorenzo, hasta siendo el 'Plan C'?", preguntó Hugo Balassone.

Gorosito respondió:

Yo soy muy respetuoso y no tengo ningún problema en hablar, pero estoy muy cómodo en Gimnasia. No tengo idea por qué no me quisieron. No tengo dudas que en algún momento voy a dirigirlo. Lo principal es que se junten Marcelo (Tinelli) y Matías (Lammens) y que entre los dos saquen al club adelante

"San Lorenzo fue una de las satisfacciones más grandes de toda mi carrera. Muchas veces quiero ir a verlo y, por respeto, no puedo. Quiero mucho al club, tengo mucha gente amiga. Me dio muchísimo, las mayores alegrías futbolísticas. Es mi debilidad, es el club que más quiero", concluyó.

Sin embargo, previo a llegar a los sillones de Torneos y Competencias, Néstor Gorosito lanzó una declaración que no fue muy bien recibida en Estancia Chica, el predio de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Yo tengo una cláusula de salida en mi contrato por si me llegan a llamar en San Lorenzo de Almagro

Entonces, ¿en qué quedamos Pipo? Si horas más tarde, en Tyc Sports, hablaste de que no había una condición específica en tu contrato que te vincule con San Lorenzo de Almagro.

https://twitter.com/Continental590/status/1470896621076500480 #FutbolContinental | "Yo tengo una clausula de salida en mi contrato con Gimnasia por si me llegan a llamar San Lorenzo de Almagro" Pipo Gorosito en AM590https://t.co/0YohfhB7UZ pic.twitter.com/9DE89i7Xa9 — Radio Continental AM 590 (@Continental590) December 14, 2021

https://twitter.com/EnterrianoTripe/status/1470925094134312966 Yo si fuera Pellegrino mañana convoco a una reunión a Gorosito, la reunión es tan fácil como TE QUERES IR O TE QUEDAS.



No estamos para sus vueltitas, elegí o esperar un llamado que no sabes si va a llegar o luchar por ir a internacionales.



Abrazo grande Pipo — Enterriano. (@EnterrianoTripe) December 15, 2021

https://twitter.com/botinesenweb/status/1470956739671433226 BRONCA EN #GELP CON PIPO



Néstor Gorosito sigue haciendole guiños al Ciclón



Hace un rato, en TyC Sports, dijo: "No tengo ningún problema en hablar con la gente de #SanLorenzo pero estoy muy bien en Gimnasia y tengo una cláusula de salida muy cara para el fútbol local". pic.twitter.com/Rb9znZdfr1 — Botines & Escritorios (@botinesenweb) December 15, 2021

'Pipo' Gorosito tiene contrato en Gimnasia de La Plata hasta diciembre de 2022. Mientras tanto, deambula esperando un llamado de San Lorenzo, el cual según él "no llegó".